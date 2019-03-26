Музыка
Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»Lenta.ru 06:54
Фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров объяснил, почему решил распустить группу. Об этом сообщает РБК во вторник, 26 марта. Как рассказал артист, группа создавалась для того, чтобы исполнять музыку эпохи застоя.
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Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя.
с чего всё началось
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.РБК04:25
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