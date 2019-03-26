Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»Lenta.ru 06:54

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.

с чего всё началось

Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя.

Фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров объяснил, почему решил распустить группу. Об этом сообщает РБК во вторник, 26 марта. Как рассказал артист, группа создавалась для того, чтобы исполнять музыку эпохи застоя.

Происшествия Обыски проводятся в театре «ФЭСТ» в Мытищах В свою очередь источник ТАСС в администрации города отметил, что незадолго до обысков в театре проводилась проверка с участием Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи.

Экономика Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.

Общество Минсельхоз отметил рост заимствования российских брендов в Китае С аналогичной проблемой, отметила Лут, столкнулись и российские кондитерские компании, под брендами которых также продают продукцию китайские компании.

Происшествия Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Политика Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

Происшествия В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.

Армия и оружие Пентагон испытал две противоракеты В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.

Экономика «Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».

Экономика Набиуллина: ЦБ не управляет и не планирует управлять курсом рубля ЦБ РФ не использовал и не планирует использовать инструмент "бюджетного правила" для управления курсом рубля и в случае высокой волатильности на рынке будет приостанавливать покупки валюты не частично, а полностью, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе расширенного заседания коллегии Минфина.

Технологии Искусственный интеллект накормит посетителей McDonald’s Робот знает, что ты хочешь Компания McDonald’s Продолжает углубляться в современные технологии: прошлым значимым шагом в этом направлении стали цифровые терминалы для оформления заказа, сделавшие свободные кассы ещё более свободными, а теперь сеть ресторанов активно внедряет искусственный интеллект.

Происшествия Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

Авто Ford может отказаться от легковых автомобилей в России Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.

Общество Яровая предложила смягчить наказание для несовершеннолетних за нетяжкие преступления Воспитательные меры станут основными при назначении наказания несовершеннолетним, впервые совершившим преступления небольшой тяжести.

Происшествия В Баку загорелся торговый центр В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".

Политика Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.

Происшествия В Нидерландах обнаружили картину Пикассо, украденную 20 лет назад Написанный в 1938 году "Портрет Доры Маар" был украден в 1999 году с яхты саудовского шейха, в то время, когда она стояла на якоре во французском Антибе.

Футбол Сборной Украины грозят два технических поражений Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Шоу-бизнес Промоутер Началовой раскрыл данные о бедственном положении певицы В последние месяцы жизни певица Юлия Началова испытывала финансовые трудности и жила на алименты от своего бывшего супруга, футболиста Евгения Алдонина.

Политика Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Политика В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.

Финансы ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.

Гаджеты Новый сервис Apple оказалось крайне легко взломать Apple News+ был представлен на презентации, посвящённой новым сервисам компании из Купертино.