Тедеско уволен с поста главного тренера «Шальке»Спорт-Экспресс 14:25

"Шальке" уволил 33-летнего немецко-итальянского специалиста Доменико Тедеско с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба. Готовить "Шальке" к матчу 26-го тура бундеслиги с "Лейпцигом" будут Хууб Стивенс и Майк Бюскенс.

Происшествия В Керченском проливе село на мель грузовое судно Судно "Maryland" с грузом металла под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Политика В США назвали ситуацию в Керченском проливе преградой для поставок СПГ Первый замглавы Министерства энергетики США Дэн Бруиллетт заявил, что отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион осложняются ситуацией в Керченском проливе.

Финансы Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.

Армия и оружие В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к границам России НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".

Армия и оружие В России планируют воссоздать Военно-политическую академию Возрождение Военно-политической академии планируют в Минобороны РФ, 14 марта сообщает газета «Известия».

Армия и оружие Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.

Общество Роспотребнадзор усилит борьбу с ложными данными на этикетках продуктов Роспотребнадзор намерен усилить борьбу с размещением недостоверной информации о содержании глютена, молока, орехов и других аллергенов на этикетках продуктов.

Происшествия В Швеции задержали мужчину, подозреваемого Россией в терроризме Полиция Швеции задержала мужчину, которого российские власти подозревают в причастности к террористической деятельности, сообщает газета Aftonbladet.

Политика Саакашвили заявил, что хочет превратить Украину в «великую державу» Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций на Украине, но намерен сделать из этой страны "великую державу".

Здоровье Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе Врач пояснил, что 10-20 минут сна помогут быстро восстановиться, а 90 минут дадут полное восстановление и обновление.

Политика Сенат США попытался отменить режим ЧП на границе с Мексикой Сенат Конгресса США проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой.

Футбол Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 0,6 балла за счет победы "Бенфики" над загребским "Динамо" (3:0).

Политика Алексей Чалый раскрыл тайны присоединения Крыма к России Человек в свитере, подписывающий договор о вхождении Крыма в состав России, пять лет назад вошел в историю.

Армия и оружие Опубликованы кадры полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем Телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета двух бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами акватории Черного моря.

Политика Названы убытки РФ из-за повреждений С-400 при перевозке в Китай Материальные потери России из-за поврежденных при перевозке зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Китай, составили 17 млрд рублей, пишет Фантанка.ru.

Происшествия ВМС Аргентины назвали причину взрыва на подлодке «Сан-Хуан» Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.

Происшествия Турция сообщила о выдаче Интерполом ордеров на арест по делу Хашкаджи Министерство юстиции Турции сообщило, что Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выпустила красные уведомления (ордера на арест) в отношении 20 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, передает Reuters.

Политика Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit Ранее Мэй отмечала, что правительство нацелено лишь на небольшой перенос сроков Brexit, причем этот вариант будет актуальным, если в парламенте до 20 марта смогут одобрить сделку с ЕС.

Политика Штаты могут ввести санкции против Китая из-за «притеснения уйгуров» Заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино на брифинге, который состоялся в четверг, 14 марта, сообщил, что Штаты не исключают возможность введения санкций против Китая из-за "притеснения уйгуров".

Армия и оружие Госдеп: около 50 стран мира вызывают беспокойство у США Директор отдела политического планирования Госдепартамента США Кирон Скиннер заявила, что в настоящее время около 50 стран вызывают беспокойство у Вашингтона.

Политика Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.

Происшествия Главу мафиозного клана убили в Нью-Йорке Нападение на 53-летнего Фрэнка Кали, главу мафиозного клана Гамбино, было совершено возле его дома в районе Стейтен-Айленд.

Происшествия «МК в Чите» на месте проверил информацию об обрушении стен дома на КСК Напомним, ранее очевидец происшествия сообщил "МК в Чите", что при обрушении стен никто не пострадал.В единой диспетчерской службе города корреспонденту портала предоставить информацию отказались.

Политика «Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.

Шоу-бизнес У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru.

Армия и оружие В Пентагоне настояли на праве превентивного ядерного удара Пентагон настаивает на праве Соединенных Штатов нанести превентивный ядерный удар, так как это заставляет противника принимать взвешенные решения.

Общество СПЧ предложил брать пожилых бездомных в приемные семьи «Что уж тут говорить, если пожилой человек или инвалид не имеет крыши над головой, является бездомным»,— добавил он.