Футбол
Французы набрали 8 очков и заняли вторую строчку, у "Шахтера" – 6 баллов и третья позиция, которая перенаправила донбасский клуб в Лигу Европы. Отметим встречу в Амстердаме, где "Аякс" и мюнхенская "Бавария" выдали самый результативный матч вечера.
Вести.Ru17:25
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Футбол
ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы
ЦСКА разгромил в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал", но не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Футбол
Шахтер — Лион 1:1
Травмированы в том числе Кевин де Брюйне, Серхио Агуэро и Давид Сильва, который, кстати, и вырвал победу в первом матче в Зинсхайме на 87-й минуте.
Обновлено в 07:32
Футбол
Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" заявил, что в его команде присутствует большое количество травмированных игроков.
Обновлено в 13:27
Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол
Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом
Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне
Обновлено в 11:01
Футбол
ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником сборной Японии
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Гронингена" и сборной Японии Ритсу Доану, информирует источник.
Обновлено в 18:40
Футбол
Нико Ковач: Мы набрали 14 очков из 18 возможных, я этим доволен
Зрители определенно не пожалели, что пришли.
Обновлено в 19:28
Футбол
«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:23
Футбол
Защитник «Спартака» Джикия поддержал Кокорина и Мамаева
Многие пользователи согласились со словами Джикия, также пожелав Кокорину и Мамаеву скорейшего возвращения.
Обновлено в 17:30
Футбол
«Реал» предложил € 10 млн за полузащитника «Манчестер Сити» Диаса
По данным источника, «Королевский клуб» хочет оформить трансфер футболиста в январе и предложил за него € 10 млн.
Обновлено в 08:56
Футбол
Ди Франческо: «Мы не должны были позволить „Виктории“ одолеть нас»
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение от "Виктории" (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 21:07
Футбол
Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком декабря в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом декабря в чемпионате России.
Обновлено в 18:24
Футбол
Фарфан попал в команду недели FIFA 19
В число запасных команды попал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан (рейтинг FIFA 19 — 82), отметившийся голом в матче РПЛ против «Спартака».
Обновлено в 10:32
Футбол
«Арсенал» зимой хочет купить Байи и Кэйхилла на замену Холдингу
В «Арсенале» надеются, что Байи и Кэхилл смогут заменить Роба Холдинга, который выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в матче 15-го тура английской премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Обновлено в 10:54