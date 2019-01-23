Финансы
Рынок акций РФ снизился по индексу РТС на фоне ослабления рубляПРАЙМ вчера в 15:12
Российский рынок акций на фоне ослабления рубля снизился по индексу РТС, индекс Мосбиржи сумел выйти в символический плюс, следует из динамики торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на символические 0,02% — до 2468,73 пункта, индекс РТС снизился на 0,11%, до1169,79 пункта.
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STOCKS-Рынок акций РФ слегка снизился за нефтью, реагируя на снижение прогноза от МВФ
Financial Oneвчера в 10:10
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Финансы
Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок к концу года
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о возможности снижения ипотечных ставок к концу 2019 года.
Обновлено в 01:28
Финансы
Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики
Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду.
Обновлено в 00:32
Финансы
ФРС проверяет Deutsche Bank в рамках дела Danske Bank
Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет немецкий Deutsche Bank в рамках дела об отмывании крупных сумм через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:18
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск просел до 66,33 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Финансы
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Напомним, в 2017 году на бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета было потрачено 16 420 млрд рублей.
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Финансы
Процент владения: санация МИнБанка увеличит госдолю в финансах на 2%
По оценке завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Абрамова, переход МИнБанка на санацию в ЦБ повлечет за собой увеличение этого показателя еще на 1 п.п. Эксперт ЦМАКП Ренат Ахметов считает, что доля государства в финансовом секторе может вырасти и более существенно — в пределах 1,5–2%.
Обновлено вчера в 16:01
Финансы
Почта Банк ввел новый тарифный план для активных клиентов
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Обновлено вчера в 12:33
Финансы
UBS вернулся к чистой прибыли в IV квартале
UBS AG, крупнейший банк в Швейцарии, по итогам IV квартала 2018 года получил чистую прибыль в размере $696 млн по сравнению с убытком в $2,42 млрд годом ранее.
Обновлено вчера в 03:38
Финансы
Ипотека пережила на Юге пиковый год
По данным Южного ГУ Банка России общий ипотечный портфель на Юге России составил на 1 октября 2018 года 576 млрд рублей, в том числе портфель в ЮФО 439 млрд рублей, в СКФО 137 млрд рублей.
Обновлено вчера в 04:39
Финансы
Поддержку рублю оказывает налоговый период
Поддержку рублю оказывают налоговый период и интерес к российским активам, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.
Обновлено в 02:11
Финансы
Российский фондовый рынок открылся ростом индексов
Торги на российском рынке акций начались в среду ростом основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:91 мск прибавил 0,05% к закрытию предыдущего дня и достиг 2470,04 пункта; долларовый индекс РТС поднялся к этому времени на 0,06% до 1170,50 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:37
Финансы
Все соцвыплаты вырастут в России с 1 февраля
В материалах Минтруда отмечается, что с 1 января прошлого года применяется единый порядок индексации соцвыплат — один раз в год с 1 февраля.
Обновлено вчера в 20:19
Финансы
Маркус Хьюз, Coinbase: крупные банки верят в Bitcoin
Крупные финансовые организации не считают, что Bitcoin находится под угрозой исчезновения, рассказал руководитель Coinbase Маркус Хьюз.
Обновлено вчера в 02:37
Финансы
Замглавы Минфина прокомментировал ситуацию с «зарплатным рабством»
Ранее, 21 января, зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин в ходе парламентских слушаний заявил, что в России до сих пор существует проблема «зарплатного рабства».
Обновлено вчера в 04:19
Финансы
Влияние внешних рисков на экономику России постепенно снижается
Оказавшиеся ниже ожиданий выплаты по внешнему долгу указывают на то, что большая доля чистого оттока капитала связана с оттоком спекулятивного капитала или другими транзакциями, которые, в отличие от долговых погашений, совсем не улучшают макроэкономическую картину России.
Обновлено вчера в 02:44