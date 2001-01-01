Финансы

Рынок акций РФ после негативного старта вышел в «плюс» по индексу МосБиржи за счет ослабления рубляФинмаркет 04:59

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Пучкарева, покупки на российском рынке акций утром приостановились после царившего накануне оптимизма, когда индекс МосБиржи обновил исторический максимум.
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Рынок акций РФ после негативного старта вышел в «плюс» по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля

Финмаркет04:59
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