Футбол
Руни хочет видеть Почеттино на посту тренера «МЮ»Sport24.ru 09:56
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением насчет того, кто должен быть главным тренером клуба. Сейчас «МЮ» возглавляет Уле Гуннар Сульшер, пришедший на смену Жозе Моуринью. При Сульшере «МЮ» выиграла шесть матчей подряд и занимает в таблице АПЛ шестое место.
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