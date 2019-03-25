Финансы
Рубль вырос к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:30
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Армия и оружие
Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сыграли в гольф перед её съёмками в новом фильме
Алекс Родригес написал, что завтра у Джей Ло начнутся съёмки в фильме Hustlers, поэтому они решили немного отдохнуть перед работой.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии
Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 14:59
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
В Казахстане предложили переименовать еще три города
Городам Петропавловск, Павлодар и Семей предложено дать имена исторических личностей Представитель демократической партии Казахстана "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей в честь великих деятелей казахского народа.
Обновлено в 04:50
Гаджеты
Apple представила подписочную службу на журналы Apple News+
Как и ожидалось, Apple только что представила свой новый сервис — Apple News+. В его рамках в приложение Apple News добавлены журналы.
Обновлено в 15:22
Политика
Депутат Рады оценил последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, сколько Украина потеряет в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Спорт
Биатлонистка Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры
Обновлено в 14:41
Футбол
Подольски провел поединок с легендарным сумоистом
Обновлено в 13:07
Космос
Астрономы разглядели в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку»
Астрономы нашли в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку».
Обновлено в 15:44
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Финансы
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.
Обновлено в 12:06
Политика
Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома
Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Музыка
Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Мельбурне
Народный артист России, джазовый саксофонист Игорь Бутман станет единственным российским участником гала-концерта All-Star Global Concert ("Концерт всех звезд") Международного дня джаза, который в 2019 году пройдет в городе Мельбурне.
Обновлено в 08:30
Хоккей
Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом
Обновлено в 15:41
Гаджеты
Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным Samsung
Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Культура
В Берлине открылась выставка работ участников фотоконкурса имени Стенина
Выставка работ участников международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в понедельник в Берлине в Российском доме науки и культуры.
Обновлено в 15:26
Авто
Geely представил первый кроссовер на платформе Volvo
Компания Geely официально представила серийную версию нового купе-кроссовера FY11 (Xingyue).
Обновлено в 10:20
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Финансы
Российских пенсионеров накажут за неуплату налогов
В России в последнее время увеличилось число вызовов пенсионеров в налоговые инспекции с целью контроля их денежных средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на канал «Юрист для пенсионера».
Обновлено в 07:25