Финансы

Рубль вырос к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:30

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:17

Доллар и евро упали на открытии торгов Московской биржи

Телеканал 360°08:23

Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков

Интерфакс03:35

Российская валюта укрепляется на открытии торгов

News.ru03:30

Рубль торгуется на максимальных отметках с начала дня к доллару и евро на фоне ряда позитивных факторов

Финмаркет12:58

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ СНИЗИЛСЯ НА -0,31% ДО 64,46 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,36% ДО 72,81 Р

Financial One03:10

Рубль достиг рекордно низкой отметки с лета 2018

Журналистская правда23 марта в 04:54

Доллар отошел от минимумов

КП - Беларусь09:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Армия и оружие

Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сыграли в гольф перед её съёмками в новом фильме

Алекс Родригес написал, что завтра у Джей Ло начнутся съёмки в фильме Hustlers, поэтому они решили немного отдохнуть перед работой.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии

Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 14:59
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

В Казахстане предложили переименовать еще три города

Городам Петропавловск, Павлодар и Семей предложено дать имена исторических личностей Представитель демократической партии Казахстана "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей в честь великих деятелей казахского народа.
Обновлено в 04:50
Гаджеты

Apple представила подписочную службу на журналы Apple News+

Как и ожидалось, Apple только что представила свой новый сервис — Apple News+. В его рамках в приложение Apple News добавлены журналы.
Обновлено в 15:22
Политика

Депутат Рады оценил последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, сколько Украина потеряет в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес

Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых

Обновлено в 11:31
Спорт

Биатлонистка Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры

Обновлено в 14:41
Футбол

Подольски провел поединок с легендарным сумоистом

Обновлено в 13:07
Космос

Астрономы разглядели в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку»

Астрономы нашли в Млечном Пути гигантскую космическую «пушку».
Обновлено в 15:44
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Финансы

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17%

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.
Обновлено в 12:06
Политика

Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома

Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Музыка

Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Мельбурне

Народный артист России, джазовый саксофонист Игорь Бутман станет единственным российским участником гала-концерта All-Star Global Concert ("Концерт всех звезд") Международного дня джаза, который в 2019 году пройдет в городе Мельбурне.
Обновлено в 08:30
Хоккей

Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом

Обновлено в 15:41
Гаджеты

Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным Samsung

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска

В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Культура

В Берлине открылась выставка работ участников фотоконкурса имени Стенина

Выставка работ участников международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в понедельник в Берлине в Российском доме науки и культуры.
Обновлено в 15:26
Авто

Geely представил первый кроссовер на платформе Volvo

Компания Geely официально представила серийную версию нового купе-кроссовера FY11 (Xingyue).
Обновлено в 10:20
Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Финансы

Российских пенсионеров накажут за неуплату налогов

В России в последнее время увеличилось число вызовов пенсионеров в налоговые инспекции с целью контроля их денежных средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на канал «Юрист для пенсионера».
Обновлено в 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное