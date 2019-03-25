Рубль вырос к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:30

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль вырос к доллару и евро при открытии торгов

Армия и оружие Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сыграли в гольф перед её съёмками в новом фильме Алекс Родригес написал, что завтра у Джей Ло начнутся съёмки в фильме Hustlers, поэтому они решили немного отдохнуть перед работой.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели троих российских военных в Сирии Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Политика В Казахстане предложили переименовать еще три города Городам Петропавловск, Павлодар и Семей предложено дать имена исторических личностей Представитель демократической партии Казахстана "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей в честь великих деятелей казахского народа.

Гаджеты Apple представила подписочную службу на журналы Apple News+ Как и ожидалось, Apple только что представила свой новый сервис — Apple News+. В его рамках в приложение Apple News добавлены журналы.

Политика Депутат Рады оценил последствия от потери транзита российского газа Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, сколько Украина потеряет в случае прекращения транзита российского газа.

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Финансы Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17% Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.

Политика Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.

Музыка Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Мельбурне Народный артист России, джазовый саксофонист Игорь Бутман станет единственным российским участником гала-концерта All-Star Global Concert ("Концерт всех звезд") Международного дня джаза, который в 2019 году пройдет в городе Мельбурне.

Гаджеты Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным Samsung Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Армия и оружие Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие» Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.

Происшествия Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).

Происшествия В Махачкале загорелся центральный рынок На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.

Культура В Берлине открылась выставка работ участников фотоконкурса имени Стенина Выставка работ участников международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в понедельник в Берлине в Российском доме науки и культуры.

Авто Geely представил первый кроссовер на платформе Volvo Компания Geely официально представила серийную версию нового купе-кроссовера FY11 (Xingyue).

Происшествия Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").