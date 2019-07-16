Евро вырос до 71,047 руб./EUR1 (+7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,98 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,61 рубля. Доллар при этом оказался на 2,79 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,86 копейки выше официального курса.

Рубль слегка снизился к доллару и евро

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