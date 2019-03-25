Финансы
Рубль, оказался «под соусом» внешних вызововREGNUM 03:51
В начале недели пара рубль/доллар может оказаться в зоне некоторого отката от завоёванных позиций в процессе укрепления российского рубля, но это не будет массовым падением национальной валюты по отношению к американскому доллару США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
Смартфон Sharp будет складываться в двух местах
Обновлено в 12:42
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В полиции Украины заявили о планах отказаться от автоматов Калашникова
Глава Нацполиции Сергей Князев в интервью изданию «Сегодня» заявил, что украинская полиция планирует на 90% отказаться от автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и ТТ, заменив их европейским оружием.
Обновлено в 12:07
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Дацик обвиняется в избиении собственных детей
Обновлено в 11:46
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено в 11:15
Футбол
Зинченко хочет побить рекорд Тимощука
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что хочет установить рекорд по количеству матчей за команду.
Обновлено в 12:35
Политика
Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой
Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.
Обновлено в 06:49
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Футбол
Виктор Альварес: «Хотел бы остаться в Туле»
Испанский защитник «Арсенала» Виктор Альварес рассказал о своей адаптации в чемпионате России и выразил надежду на то, что он останется в тульской команде.
Обновлено в 12:32
Наука
В Китае нашли древнейшего морского монстра
В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Общество
Минобрнауки получило эмблему с совой
Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова.
Обновлено в 10:36
Спорт
Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила
Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.
Обновлено в 08:41
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Футбол
Погребняк посетит заседании комитета по этике РФС
Форвард "Урала" Павел Погребняк будет присутствовать на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:30
Политика
Оппозиция проведёт митинг по закону о референдуме в Ингушетии
Власти Ингушетии разрешили оппозиции провести митинг в республиканской столице - Магасе.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Под Воронежем экс-полицейский получил срок за продажу вещдоков
В феврале 2017 года замначальника Кантемировского райотдела МВД подделал документы о возвращении владельцу ценных вещественных доказательств.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди
Ольга Бузова в Instagram сообщила, что крупная грудь старит женщин.
Обновлено в 01:52
Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 09:02
Технологии
В Канаде организуются экспедиции на «Титаник»
От участников экспедиции требуется хорошая физическая подготовка и выносливость.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Культура
Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее
Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.
Обновлено в 08:43