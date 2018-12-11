Нападающий "Рубина" Александр Бухаров сыграл свадьбу. Клуб поздравил его с этим событием.

Футбол Футбол «Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.

Футбол Футбол Солари: «Реал» полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари заявил, что на данный момент команда полностью сфокусирована на матче заключительного, шестого тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА.

Футбол Футбол «Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.

Футбол Футбол Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед» Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку испанской "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный микроблог "летучих мышей" в Twitter.

Футбол Футбол Дзюба досрочно отправился в отпуск и не сыграет со «Славией» Нападающий петербургского клуба «Зенит» получил разрешение на досрочный отпуск. Соответствующую информацию сообщил Sport24.

Футбол Футбол Головин пропустит матч Лиги чемпионов против «Боруссии» Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не примет участие в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".

Футбол Футбол «Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021 Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.

Футбол Футбол Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.

Футбол Футбол Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.

Футбол Футбол Ла лига продолжит отстаивать право проводить матчи в США Испанская ла лига выступила с заявлением в связи с отказом "Барселоны" от проведения игры чемпионата Испании с "Жироной" в Майами.

Футбол Футбол Кинтеро хочет вернуться в Европу Полузащитник "Ривер Плейта" Хуан Кинтеро хочет вернуться в Европу, сообщает Marca.

Футбол Футбол Каррагер: «Клопп оказался даже лучше, чем я о нём думал» Клопп оказался в моих глазах даже лучше, чем я думал раньше. Это благодаря нынешнему сезону.

Футбол Футбол «Эвертон» предложит 40 млн евро за форварда «РБ Лейпцига» Форвард "РБ Лейпцига" Жан-Кевин Огюстен имеет вариант продолжения карьеры в АПЛ.