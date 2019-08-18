Футбол
«Ростов» обыграл «Уфу» в молодежном первенствеDonday.ru 08:46
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
15
Пуцко
55
Табидзе
77
Алиев
23
Емельянов
74
Фомин
8
Карп
17
Гиоргобиани
44
Игбоун
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
11
Ионов
8
Попов
15
Глебов
17
Норманн
10
Зуев
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Встреча закончилась со счетом 4:1. ФК «Ростов» обыграл «Уфу» в матче 6-го тура молодежного первенства клубов РПЛ. Встреча состоялась 18 августа на стадионе «Нефтяник».
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