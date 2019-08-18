Футбол

«Ростов» обыграл «Уфу» в молодежном первенствеDonday.ru 08:46

Уфа — Ростов
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
31
Беленов
  
33
Сухов
  
27
Неделчару
  
15
Пуцко
  
55
Табидзе
  
77
Алиев
  
23
Емельянов
  
74
Фомин
  
8
Карп
  
17
Гиоргобиани
  
44
Игбоун
  
30
Песьяков
  
34
Козлов
  
78
Чистяков
  
6
Сигурдссон
  
28
Чернов
  
11
Ионов
  
8
Попов
  
15
Глебов
  
17
Норманн
  
10
Зуев
  
14
Шомуродов
  
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Встреча закончилась со счетом 4:1. ФК «Ростов» обыграл «Уфу» в матче 6-го тура молодежного первенства клубов РПЛ. Встреча состоялась 18 августа на стадионе «Нефтяник».
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