«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КРРИА Новости 14:37

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России. Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:2.

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР

Экономика Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь.

Энергетика Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.

Армия и оружие «Белые лебеди» пролетели над северными морями Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Экономика «Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа "Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Шоу-бизнес Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие Доминик Джокер потратил миллион рублей на свадебное путешествие Артист и его возлюбленная сыграли свадьбу в конце февраля.

Политика В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Италию Визит российского лидера Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Армия и оружие Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.

Политика Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа Ушедший в отставку под давлением протестов президент Алжира Абдельазиз Бутефлика обратился с посланием к нации, в котором попросил у народа прощения.

Экономика ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.

Происшествия Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Баскетбол Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс» в матче НБА В составе победителей трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов оформил Расселл Уэстбрук.

Политика Порошенко ответил на вызов Зеленского опросом Действующий президент Украины Петр Порошенко в ответ на предложение лидера президентской гонки Владимира Зеленского насчет публичных дебатов разместил опрос в своем Telegram-канале.

Происшествия ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Наука Кофе увеличил шанс развития рака легких Результаты работы показывают, что употреблявшие пару чашек кофе в день курильщики на 41% увеличили риск рака, а некурящие респонденты, выпивавшие аналогичное количество напитка — на 37%.

Авто Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.

Футбол Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на стадионе «Челси» Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на домашнем стадионе клуба «Стэмфорд Бридж» до начала текущего сезона, сообщает The Times со ссылкой на документы холдинга Fordstam Limited.

Политика Зеленский высказался по «русскому вопросу» Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.