Футбол

«Ростов» сыграл вничью с «Арсеналом»Don24 09:27

Ростов — Арсенал (Тула)
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
21′
46′
Огнен Ожегович
Эванс Кангва
66′
Зелимхан Бакаев
Ивелин Попов
Элдор Шомуродов
67′
Александр Зуев
Алексей Ионов
75′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Бактиер Зайнутдинов
77′
77′
Сергей Ткачев
Анри Хагуш
Роман Еременко
83′
89′
Игорь Горбатенко
Кантемир Берхамов
Иван Новосельцев
90′+2′
Матч 19-го тура между командами «Ростов» и тульским «Арсеналом» закончился нулевой ничьей. В соцсетях болельщики выражают разочарование итогом встречи.
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