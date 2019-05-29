Общество
Росстат проверит свои выводы о нехватке денег у всех жителей ЯНАОИнфо24 вчера в 14:35
Росстат заявил, что приступает к проверке данных о том, что всем домохозяйствам Ямало-Ненецкого автономного округа якобы хватает доходов только на еду. По мнению специалистов статслужбы, могла возникнуть ошибка из-за технического сбоя при вводе ответов.
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Статисты озвучили парадоксальные данные: на Ямале семьи беднее, чем в Кургане
Новый День28 мая в 11:55
Росстат: жителям одного из самых богатых регионов РФ хватает денег только на еду
Znak.com28 мая в 12:00
Росстат допустил, что сбой мог стать причиной ошибки в расчетах об уровне бедности в ЯНАО
Коммерсантъвчера в 12:14
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В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
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Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду
Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.
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Сколько нужно пить воды в жару?
Дети от четырех до шести лет должны выпивать в жаркую погоду не менее двух литров воды в день, а старше шести лет — два с половиной-три литра, считает диетолог, врач общей практики Оксана Владимирова.
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Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
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Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД
Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
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Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
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В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
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Кишечные бактерии помогут предсказать проблемы со здоровьем
Исследователи установили, что регулярное отслеживание того, как изменяется микробиом кишечника, может помочь врачам определить риск преждевременных родов, воспалительного заболевания кишечника и даже диабета.
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Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
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ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»
ВТБ собирается продать долю в ООО "Медиалогия", разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал.
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Bose презентует наушники Noise Cancelling Headphones 700
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Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России
Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.
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Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
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Лучано Спаллетти покинул «Интер»
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Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом
Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
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Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
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Двое рабочих стали жертвами обвала траншеи на стройке в Ульяновске
Двое рабочих погибли в результате обвала траншеи, который случился на стройке жилого дома в Ульяновске в четверг, 30 мая.
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