Общество
Росстат проверит данные о финансовом положении жителей ЯмалаRambler News Service вчера в 12:17
Ранее Росстат сообщил, что в IV квартале 2018 года 100% семей на Ямале денег хватало на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги было затруднительно, показатель за 2017 год был аналогичным.
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Статисты озвучили парадоксальные данные: на Ямале семьи беднее, чем в Кургане
Новый День28 мая в 11:55
Росстат допустил, что сбой мог стать причиной ошибки в расчетах об уровне бедности в ЯНАО
Коммерсантъвчера в 12:14
Росстат: жителям одного из самых богатых регионов РФ хватает денег только на еду
Znak.com28 мая в 12:00
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Видеокарты Intel Xe в 2035 году: компания делится фантазиями
На специальном информационно-пропагандистском мероприятии Odyssey, прошедшем в рамках выставки Computex 2019, компания Intel представила несколько вариантов футуристического дизайна видеокарт будущего.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко
Преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 г и была размером с большое яблоко, выходили врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» продолжает очередной этап ходовых испытаний
Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжает второй этап ходовых испытаний, проходящий в Балтийском море.
Обновлено в 04:02
Общество
Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи
Утром в пятницу на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
Политика
Японцы вышли на улицу перед визитом Лаврова в Токио
В Токио представители ультраправых организаций устроили акцию перед визитом главы МИД России Сергея Лаврова на территорию страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:44
Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»
Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано".
Обновлено в 03:37
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Происшествия
Умолчавшего о знакомых-террористах петербуржца оштрафовали на 20 тысяч
Суд вынес приговор петербуржцу, обвиняемому в несообщении о преступлении - мужчину, умолчавшего о знакомых-террористах оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Станислав Садальский вспомнил своего брата, умершего 28 лет назад
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар
В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Правительство ввело балльную систему локализации в автопроме
Правительство РФ утвердило введение балльной системы локализации автопрома, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Экономика
«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду
Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
В России могут ввести отцовский капитал
Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 00:24
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Экономика
Россияне взяли рекордный объем автокредитов
Самое большое количество выданных автокредитов в апреле взяли жители Москвы (7,6 тысячи), Санкт-Петербурга (5,7 тысячи), Московской области (5,4 тысячи), а также в Республиках Татарстан (4,7 тысячи) и Башкортостан (4,1 тысячи).
Обновлено в 03:32