Экономика
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I кварталеRambler News Service вчера в 09:10
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале на 0,5%, следует из сообщения ведомства.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон
Политика
Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций
Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Общество
Пассажиропоток упал: Екатеринбург останется без второй ветки метро
Федеральное министерство транспорта забраковало проект второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:01
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини
Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика
За время действия эмбарго импорт молочной продукции достиг максимума
Импорт сливочного масла (39,7 тыс. т), сыров и творога (84,5 тыс. т) в 2019 году достиг максимума с тех пор, как в 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго, сообщил РБК со ссылкой на отчет Национального союза производителей молока (Союзмолоко).
Обновлено в 01:49
Космос
На Марсе нашли свежий кратер от мощного взрыва
Взрыв вырвал почвенный материал Марса, образовав кратер 15-16 метров в диаметре.
Обновлено вчера в 23:15
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Обновлено в 04:03
Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»
Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео
Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Названы действенные советы, как не растолстеть с возрастом
Чтобы обмен веществ не замедлился, медики рекомендуют больше двигаться.
Обновлено в 00:17
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в «Шереметьево»
В МВД выяснили, что к утечке видеозаписи катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" причастны два капитана полиции, их наказали на неэтичный поступок.
Обновлено в 04:26
Спорт
Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи
Экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, взятого ранее под стражу во французском Нантере, освободили.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Политика
Такого, как Трамп. Американский президент объявил о выдвижении на второй срок
Президент уверен, что голосование за любого кандидата от Демократической партии – это «рост радикального социализма» и «уничтожение американской мечты».
Обновлено в 03:37
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Гражданин России убит в Лондоне
Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06
Политика
Зеленского позвали на гей-парад в Киеве
Представители украинского ЛГБТ-сообщества публично пригласили президента Украины Владимира Зеленского на Марш равенства KyivPride, которые планируется провести в украинской столице 23 июня.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
СК раскрыл сеть финансистов ИГ в шести федеральных округах РФ
Следственный комитет России раскрыл сеть финансистов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47