Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуRT на русском вчера в 21:36

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла. Такие данные опубликовал Всемирный совет по золоту. «Россия снова стала самым крупным покупателем, купив ещё 55,3 тонны в первом квартале», — говорится в сообщении.

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

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