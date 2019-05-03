Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуRT на русском вчера в 21:36
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла. Такие данные опубликовал Всемирный совет по золоту. «Россия снова стала самым крупным покупателем, купив ещё 55,3 тонны в первом квартале», — говорится в сообщении.
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Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Общество
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности погоды в Петербурге.
Обновлено в 05:01
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Общество
Большинство убийств журналистов остаются безнаказанными, заявили в МФЖ
Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут обеспокоен тем, что девять из 10 убийств журналистов в мире остаются безнаказанными.
Обновлено в 04:38
Кино
Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Умер американский актер Питер Мейхью на 75-м году жизни. Об этом сообщили его родственники на официальной странице актера в Twitter.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Карелии три человека пострадали при столкновении грузовика с поездом
Пассажирский поезд "Ласточка" столкнулся с грузовой автомашиной в Карелии, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 04:27
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Хоккей
Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
Обновлено в 04:48
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление ВСУ о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа
Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
Обновлено в 04:37
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В аварии под Калугой погиб ребенок, шесть человек пострадали
Калужские следователи обратились в прокуратуру с ходатайством о передаче им уголовного дела о массовом ДТП, в котором погиб ребенок.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала фото сына на фоне обнаженных фигур
Наследнику звезды сегодня исполняется 5 лет. Поздравительный пост в честь дня рождения сына появился в Instagram-аккаунте Натальи Водяновой.
Обновлено вчера в 21:07
Космос
Воду на Землю доставили астероиды
Обновлено в 02:44
Политика
В МИД России прокомментировали смену посла в Минске
Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Энергетика
В Россию начал поступать купленный за рубежом газ
Казахстан возобновил транзит газа из Туркмении в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр» после трехлетнего перерыва.
Обновлено в 04:59
Культура
В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым
Обновлено в 03:42
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы
Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своем Instagram пост, в котором вступилась за Микеллу.
Обновлено в 05:00
Футбол
«Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом
В 36-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом, сообщает Football Espana.
Обновлено в 00:04