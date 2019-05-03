Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуRT на русском вчера в 21:36

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла. Такие данные опубликовал Всемирный совет по золоту. «Россия снова стала самым крупным покупателем, купив ещё 55,3 тонны в первом квартале», — говорится в сообщении.
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Россия в I квартале 2019 года стала лидером по закупкам золота

ТАССвчера в 20:37

Главные новости к утру 3 мая

Коммерсантъ00:05

Эксперты назвали Россию крупнейшим покупателем золота в мире

РБКвчера в 22:43

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота

Газета.Ru02:25

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Интерфаксвчера в 19:11

Россию назвали рекордсменом по закупке золота в 2019 году

Известиявчера в 18:48

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

РИА Новостивчера в 18:04
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Общество

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Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Общество

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Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности погоды в Петербурге.
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Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
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Общество

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Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут обеспокоен тем, что девять из 10 убийств журналистов в мире остаются безнаказанными.
Обновлено в 04:38
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Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Умер американский актер Питер Мейхью на 75-м году жизни. Об этом сообщили его родственники на официальной странице актера в Twitter.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В Карелии три человека пострадали при столкновении грузовика с поездом

Пассажирский поезд "Ласточка" столкнулся с грузовой автомашиной в Карелии, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 04:27
Путешествия

Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

На Сахалине сгорели шесть жилых домов

Обновлено в 04:08
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Хоккей

Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду

Обновлено в 04:48
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Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено вчера в 16:47
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Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа

Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
Обновлено в 04:37
Экономика

Новые правила снятия наличных с банковских карт

Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Крыму катавшегося на воздушном шаре ребёнка унесло ветром

Обновлено в 02:55
Происшествия

В аварии под Калугой погиб ребенок, шесть человек пострадали

Калужские следователи обратились в прокуратуру с ходатайством о передаче им уголовного дела о массовом ДТП, в котором погиб ребенок.
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Наталья Водянова опубликовала фото сына на фоне обнаженных фигур

Наследнику звезды сегодня исполняется 5 лет. Поздравительный пост в честь дня рождения сына появился в Instagram-аккаунте Натальи Водяновой.
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Воду на Землю доставили астероиды

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В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции

Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
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Энергетика

В Россию начал поступать купленный за рубежом газ

Казахстан возобновил транзит газа из Туркмении в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр» после трехлетнего перерыва.
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В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым

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Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы

Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своем Instagram пост, в котором вступилась за Микеллу.
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Футбол

«Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом

В 36-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Сельтой» неосновным составом, сообщает Football Espana.
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