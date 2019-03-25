Общество
Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникамАвторадио 00:54
Более 80% женщин и 66% мужчин заявили, что употребляют спиртное из-за традиции отмечать праздники с алкоголем.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как следует из данных Росстата, жить без алкоголя не могут 3,8% мужчин и 0,9% женщин. Вторая по популярности причина употребления алкоголя помимо праздников — то, что спиртное просто доставляет удовольствие (27,8%) и успокаивает (25,3%).РБК00:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Политика
В Казахстане предложили переименовать еще три города
Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 03:24
Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева передано в суд
«В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,— сообщили в МВД.
Обновлено в 04:05
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Находке мужчина с бензопилой ворвался в кафе
Обновлено в 02:46
Здоровье
В Саратовской области более 6 тыс. семей смогут пройти процедуру ЭКО за счет ОМС
"В рамках национального проекта в 2019-2024 годах объемы экстракорпорального оплодотворения будут увеличены, что даст возможность не менее 6,4 тыс. семей воспользоваться данной процедурой", - сказала Мазина.
Обновлено в 09:08
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Политика
Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой
Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.
Обновлено в 06:49
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
О сотрудничестве Киева и Вашингтона Прозоров рассказал, что в Киеве присутствуют представители американских спецслужб, но в здание СБУ они приезжают лишь на совещания и планирование конкретных операций.
Обновлено в 06:57
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В МВД заинтересовались складом детского питания в морге Югорска
В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проведут проверку после появления данных о хранении детского питания в морге Югорска, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:39
Общество
ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора
Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 06:50
Политика
Патрушев: переизбрание Порошенко может привести к распаду Украины
По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, если Порошенко одержит победу в президентской кампании на Украине, то это может привести к развалу всей страны.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»
Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер
Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Александр Буйнов сильно заболел в свой день рождения
Обновлено в 02:16
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»
У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Общество
К «ВКонтакте» подали новый иск за передачу МВД данных пользователей
Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов обвиняют «ВКонтакте» в передаче без их согласия персональных данных татарстанскому Центру по противодействию экстремизму (Центр «Э»). Соответствующее заявление они направили в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:22
Музыка
Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни
Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44
Политика
В Кремле рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Бывшая жена Дацика обвинила его в избиении детей
Обновлено в 09:50
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Авто
В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников
Обновлено в 01:40
Спорт
Евгения Медведева довольна «бронзой» и намерена двигаться дальше
Медведева считает: "Бронза на Чемпионате мира - приемлемый финал сезона для меня и нашей команды".
Обновлено в 09:42