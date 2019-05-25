Общество

Россияне перешли с вина на пиво ради экономииИзвестия 19:15

Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods. Об этом в субботу, 25 мая, сообщили «РИА Новости».
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Исследование: россияне заменяют дорогостоящий алкоголь на пиво и водку

Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
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