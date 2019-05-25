Общество
Россияне перешли с вина на пиво ради экономииИзвестия 19:15
Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods. Об этом в субботу, 25 мая, сообщили «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала текущего года, россияне предпочитают заменять их более дешевыми пивом и водкой, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
В Братиславе команда Ильи Воробьева уступила Финляндии 0:1 и теперь поборется за бронзовые медали с проигравшим в поединке Чехия - Канада.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено в 07:12
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Обновлено в 20:53
Происшествия
Торговый центр загорелся в Иркутске
В Иркутске утром 26 мая загорелся торговый центр "Торгсервис", передает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС России.
Обновлено в 20:48
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Политика
Порошенко дал совет Зеленскому по поводу украинских моряков
Nation News писало, что Зеленский готов прекратить конфликт с Кремлем в случае выполнения Россией требования Международного трибунала ООН по освобождению украинских моряков и кораблей.
Обновлено в 14:00
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Авто
Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель
Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено в 00:47
Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Кто победил в борьбе за руку и сердца Джуда Лоу
Обновлено в 21:00
Происшествия
Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1
Утром в субботу, 25 мая, в центральной японской префектуре Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, угрозы цунами.
Обновлено в 03:48
Общество
Тариф на тепло в Челнах вырастет почти вдвое
Актуализация схемы теплоснабжения Челнов проводится ежегодно - этого требует федеральное законодательство, рассказал на прошедших публичных слушаниях соответствующего проекта первый заместитель руководителя исполкома автограда Илья Зуев .
Обновлено в 01:31
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Происшествия
При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек
Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено в 17:45
Общество
Российских проституток проверят
В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 10:44
Наука
«Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»
Европейская компания Airbus, являющаяся одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, провела успешные испытания новой модели беспилотного варианта летательного аппарата, при конструировании крыльев которого инженеры использовали элементы, выполненные по форме строения крыла альбатроса.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
Украина намерена добиваться введения против России новых «гамбургских» санкций при отказе Москвы освободить моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, заявил посол в ФРГ Андрей Мельник.
Обновлено в 20:49
Происшествия
В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли
Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю.
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес
«Почему я должна нести ответственность за это убожество»: Настасья Самбурская расплакалась из-за отца-алкоголика
Обновлено в 15:00
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Хоккей
Никита Задоров: «Два десятка чернорабочих вышли на лед и перебегали нас»
23 чернорабочих вышли на лед и просто перебегали нас, выиграли матч.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка
Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».
Обновлено в 04:48