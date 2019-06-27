Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекордРБК 14:23

Иностранные инвесторы в мае увеличили вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) на 9,8%, сообщил Банк России. За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.

Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд

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