Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млнRT на русском 18:23

Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.

Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн. Об этом сообщил вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн

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