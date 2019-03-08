Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в БельгииРИА Новости вчера в 17:10

Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна и начнется в 22:45 по московскому времени.

Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в Бельгии

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