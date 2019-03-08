Футбол
Сборная России берет старт в отборе Евро-2020 матчем в БельгииРИА Новости вчера в 17:10
Бельгия
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Куртуа
Алдервейрелд
Боята
Вертонген
Шадли
Дендонкер
Тилеманс
Карраско
Азар
Мертенс
Азар
Лунев
Фернандес
Семенов
Джикия
Кудряшов
Жирков
Ионов
Кузяев
Ахметов
Черышев
Дзюба
Россия
Предварительная расстановка 5‑4‑1
Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоится в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна и начнется в 22:45 по московскому времени.
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