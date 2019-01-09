По прогнозам аналитиков банка Standard Chartered, Россия к 2030 году может стать крупнейшей экономикой Европы. По оценкам экспертов крупнейшей экономикой мира к 2030 году станет Китай. ВВП Китая достигнет 64,2 триллиона долларов.

Россия станет первой экономикой Европы к 2030 году

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