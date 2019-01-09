Экономика

Россия станет первой экономикой Европы к 2030 году
NewsFrol
04:30

По прогнозам аналитиков банка Standard Chartered, Россия к 2030 году может стать крупнейшей экономикой Европы. По оценкам экспертов крупнейшей экономикой мира к 2030 году станет Китай. ВВП Китая достигнет 64,2 триллиона долларов.
NewsFrol04:30

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РФ сохранит место среди крупнейших экономик мира

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России предсказали попадание в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году

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России предсказали европейское доминирование

Lenta.ru02:16
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Финансы

Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро

Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.
Обновлено в 17:20
Энергетика

ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России

Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Обновлено в 14:58
Энергетика

«Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» на $12 млрд

"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома" в размере 12 миллиардов долларов из-за возможного падения цены украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией газопроводов в обход Украины.
Обновлено в 17:58
Финансы

Рубль упал после значительного роста в начале года

Как отмечается, это произошло после значительного роста валюты в первые три торговые сессии года.
Обновлено в 02:24
Экономика

В России стартовал эксперимент по оплате пошлин при интернет-покупках

Федеральная таможенная служба и Почта России запустили совместный эксперимент по автоматической оплате пошлин при совершении интернет-покупок, сообщает пресс-служба ФТС.
Обновлено в 09:55
Энергетика

Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде

Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено в 16:53
Экономика

Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу

Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан.
Обновлено в 08:53
Энергетика

Бензин заметно подорожал на бирже

Бензин заметно подорожал на бирже Биржевые цены на бензин на СПбМТСБ в первый день торгов в 2019 году пошли в рост: Аи-92 и Аи-95 подорожали на 3% и 5,5% соответственно.
Обновлено в 12:34
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики в России и в мире

В прогнозе на 2019 год Всемирный банк понизил оценку роста мировой экономики и экономики России.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика

Дочерняя компания МТС купила облачного провайдера за 2,5 млрд рублей

Голландская дочерняя компания МТС - Vostok Mobile B.V. - приобрела у частных инвесторов 100% облачного провайдера "ИТ-Град 1 Клауд" за 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба МТС.
Обновлено в 07:18
Экономика

ВТБ стал владельцем 81,1% Саровбизнесбанка

ВТБ стал владельцем 81,11% уставного капитала Саровбизнесбанка (84,98% голосующих акций), передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы кредитной организации.
Обновлено в 11:57
Экономика

СП Renault-Nissan и «Ростеха» стало единственным акционером АвтоВАЗа

Обновлено в 08:37
Экономика

Россияне купили французский ресторанный гид Gault&Millau

Известный гастрономический французский гид Gault&Millau — второй по значимости после Michelin — получил новых владельцев.
Обновлено в 15:48
Экономика

Apple сократит производство новых iPhone

Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
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