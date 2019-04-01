Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и АзиюРИА Новости 02:49

Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ. Так, экспорт из России в Европу составил 4,43 миллиона тонн, а из США — 2,7 миллиона.
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РФ опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

Аргументы и Факты00:09

Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Газета.Ru05:54

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию

РИА Новости02:49

Россия опередила США по поставкам сжиженного газа в Европу

Комсомольская правда01:29

Доклад: Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию

RT на русском06:42

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Взгляд.ру00:04

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

ТАССвчера в 23:19
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Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Обновлено в 07:08
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Егор Дружинин рассказал о деталях юбилейного концерта Пугачевой

17 апреля исполнительницы даст первый за 10 лет сольный концерт в Кремле, который Пугачева анонсировала еще в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:55
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ЦИК Украины официально объявил о втором туре президентских выборов

Обновлено в 04:15
Политика

Истинное отношение россиян к присоединению Крыма показал опрос

Социологи «Левада центра» провели опрос, который показал истинное отношение россиян к присоединению Крыма.
Обновлено в 03:46
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В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Политика

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
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Экономика

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Футбол

Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси

Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Торнадо снес батут с детьми в Китае

Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Груженный землей «КамАЗ» перевернулся в результате ДТП в Москве

Грузовой автомобиль опрокинулся набок после столкновения с легковой машиной на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.
Обновлено в 06:47
Общество

Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц

Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Футбол

РПЛ: матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России прояснил ситуацию с переносом матча 26-го тура "Спартак" – "Рубин".
Обновлено в 06:35
Общество

ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов

Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%).
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Два военных корабля НАТО — фрегат ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» — прибыли в порт Одессы 1 апреля, на следующий день после проведения на Украине президентских выборов.
Обновлено в 04:49
Здоровье

Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:24
Авто

Цены на автомобили 13 марок изменились в России

На российском авторынке вновь произошло колебание цен на легковые автомобили. В марте их изменили 13 компаний.
Обновлено в 05:23
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено в 07:14
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Происшествия

ФСБ изъяла в Красноярске партию наркотиков на 7 миллионов

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара на «чёрном рынке» составляет около 7 миллионов рублей.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Хоккей

Сорокин, Робинсон и Гусев признаны лучшими игроками марта в КХЛ

Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник ЦСКА Мэт Робинсон, нападающий петербургского СКА Никита Гусев и игрок обороны ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль признаны лучшими игроками марта по итогам матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Обновлено в 05:55
Авто

УАЗ начнёт в 2020 году выпуск «Русского Прадо» на новой платформе

Обновлено в 07:34
Политика

Порошенко потерял позиции после обработки 70% протоколов

Показатели основных кандидатов меняются незначительно, однако очевиден тренд на укрепление позиций Зеленского, число отданных голосов за которого растет с самых первых публикаций результатов голосования.
Обновлено в 05:08
Футбол

Болельщики «Селтика» и «Рейнджерс» устроили поножовщину после матча

Обновлено в 05:06
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,5 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 77,37 копейки - до 73,4967 рубля, курс доллара - на 68,29 копейки, до 65,4176 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:43
Общество

На Киркорова пожаловались в ЕСПЧ

Обновлено в 07:29
Спорт

Мустафина отказалась от выступления на чемпионате Европы

Обновлено в 06:39
Происшествия

Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Полина Гагарина выступила на сцене под аккомпанемент 11-летнего сына

Полина Гагарина недавно дала сольный концерт на арене «Мегаспорта», где в одном из номеров ей аккомпанировал 11-летний сын Андрей.
Обновлено в 04:05
Общество

После объезда Текслера в Челябинске закрыли киоск с шаурмой

Сегодня, 1 апреля, стало известно, что из подземного перехода на площади Революции «исчез» и киоск, торгующий шаурмой.
Обновлено в 02:58
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