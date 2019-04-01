Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и АзиюРИА Новости 02:49
Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ. Так, экспорт из России в Европу составил 4,43 миллиона тонн, а из США — 2,7 миллиона.
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Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал о деталях юбилейного концерта Пугачевой
17 апреля исполнительницы даст первый за 10 лет сольный концерт в Кремле, который Пугачева анонсировала еще в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Истинное отношение россиян к присоединению Крыма показал опрос
Социологи «Левада центра» провели опрос, который показал истинное отношение россиян к присоединению Крыма.
Обновлено в 03:46
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Футбол
Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси
Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Груженный землей «КамАЗ» перевернулся в результате ДТП в Москве
Грузовой автомобиль опрокинулся набок после столкновения с легковой машиной на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.
Обновлено в 06:47
Общество
Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц
Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Футбол
РПЛ: матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России прояснил ситуацию с переносом матча 26-го тура "Спартак" – "Рубин".
Обновлено в 06:35
Общество
ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов
Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%).
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Два военных корабля НАТО — фрегат ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» — прибыли в порт Одессы 1 апреля, на следующий день после проведения на Украине президентских выборов.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:24
Авто
Цены на автомобили 13 марок изменились в России
На российском авторынке вновь произошло колебание цен на легковые автомобили. В марте их изменили 13 компаний.
Обновлено в 05:23
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено в 07:14
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Происшествия
ФСБ изъяла в Красноярске партию наркотиков на 7 миллионов
По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара на «чёрном рынке» составляет около 7 миллионов рублей.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Хоккей
Сорокин, Робинсон и Гусев признаны лучшими игроками марта в КХЛ
Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник ЦСКА Мэт Робинсон, нападающий петербургского СКА Никита Гусев и игрок обороны ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль признаны лучшими игроками марта по итогам матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Обновлено в 05:55
Политика
Порошенко потерял позиции после обработки 70% протоколов
Показатели основных кандидатов меняются незначительно, однако очевиден тренд на укрепление позиций Зеленского, число отданных голосов за которого растет с самых первых публикаций результатов голосования.
Обновлено в 05:08
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,5 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 77,37 копейки - до 73,4967 рубля, курс доллара - на 68,29 копейки, до 65,4176 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:43
Общество
На Киркорова пожаловались в ЕСПЧ
Обновлено в 07:29
Спорт
Мустафина отказалась от выступления на чемпионате Европы
Обновлено в 06:39
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Полина Гагарина выступила на сцене под аккомпанемент 11-летнего сына
Полина Гагарина недавно дала сольный концерт на арене «Мегаспорта», где в одном из номеров ей аккомпанировал 11-летний сын Андрей.
Обновлено в 04:05
Общество
После объезда Текслера в Челябинске закрыли киоск с шаурмой
Сегодня, 1 апреля, стало известно, что из подземного перехода на площади Революции «исчез» и киоск, торгующий шаурмой.
Обновлено в 02:58