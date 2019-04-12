Армия и оружие
Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на КипрИзвестия 12:49
Ранее в январе в ЦАР рассказали о возможности размещения российской военной базы. В августе 2018 года страны подписали соглашение о военном сотрудничестве. Другим распоряжением Путин предписал отправить до пяти российских военнослужащих в состав вооруженных сил ООН для поддержания мира на Кипре.
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На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
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Футбол
Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя в Москве
Болельщики московского "Динамо" раскрасили известную стену Виктора Цоя в Москве на Арбате.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
На Елену Малышеву подал в суд «Ставропольский бройлер»
Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд столицы к редакции телепрограммы «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 11:58
Общество
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Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Наука
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Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Наука
Частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе Пиренеев
Оказалось, что частицы микропластика нашли даже в чистом воздухе малонаселённых Пиренеев.
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В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
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Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
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Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном
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Происшествия
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Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Хоккей
Патрик Кейн едет на ЧМ-2019 и будет капитаном сборной США
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Авто
Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
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