Экономика

Российским правительством утверждена программа развития селаГлобалМСК.ру вчера в 09:19

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Правительством России утверждена и обнародована программа, предполагающая развитие села. Она была разработана специалистами по поручению главы государства Владимира Путина.
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Российское правительство утвердило программу развития села

OAnewsвчера в 12:06

Российским правительством утверждена программа развития села

ГлобалМСК.рувчера в 09:19

Как правительство собирается поднимать село

РИА Новости08 июня в 01:00
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