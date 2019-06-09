Экономика
Российским правительством утверждена программа развития селаГлобалМСК.ру вчера в 09:19
Правительством России утверждена и обнародована программа, предполагающая развитие села. Она была разработана специалистами по поручению главы государства Владимира Путина.
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Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
Обновлено вчера в 03:04
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Общество
В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова
Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.
Обновлено в 04:00
Транспорт
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
Запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста запланирован на первую половину декабря 2019 года.
Обновлено в 03:50
Общество
Эксперты назвали самый вкусный квас
Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Гаджеты
На смартфонах с Android нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами
Обновлено в 02:56
Происшествия
Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове
В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Глава МИД Греции раскритиковал антироссийские санкции
Министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос заявил, что антироссийские санкции мешает выстраиванию диалога между Москвой и Брюсселем.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер
Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат
Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Интернет
Конгресс США выяснит причины доминирования Apple, Facebook и Google
Власти США хотят установить причины доминирования компаний Apple, Amazon, Google и Facebook.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой
В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи
В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочке Арнольда Шварценеггера
Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, известного по своим ролях в громких кассовых хитах Голливуда.
Обновлено вчера в 06:13
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Футбол
Гончаренко назвал лучших игроков сезона в РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кого он считает лучшими игроками минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги.
Обновлено в 02:41
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Происшествия
Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Игры
Microsoft анонсировала свою новую приставку Xbox
Обновлено в 03:39