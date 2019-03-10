Экономика

Российский производитель титана увеличил выручку на 23%АБН 03:04

Российская компания ВСМПО-АВИСМА, крупнейший в мире производитель титана, увеличила в минувшем году выручку на 23% до 89 млрд рублей. Продажи продукции в натуральном выражении за этот период увеличились на 17% и превысили 33 тысячи тонн.
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Российский производитель титана увеличил выручку на 23%

АБН03:04

Титан защитил от санкций. Российкая компания получила ₽89 млрд выручки

РБК02:20

89 млрд руб выручки: Российский производитель титана подвел итоги прошлого года

Бизнес-новости в Кирове03:22
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:58, Ашберн
Происшествия

Самолет со 149 пассажирами и 8 членами экипажа разбился в Эфиопии

Обновлено в 04:53
Происшествия

Экспертно-криминалистический центр МВД загорелся в центре Москвы

Пожар произошел в здании экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по Москве, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:07
Политика

Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США

Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Президент Латвии предложил Европе объединиться против России

"Европа должна поддерживать единство", - отметил президент Латвии.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Погибла российская поэтесса Лола Льдова

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале, что погибла российская 29-летняя поэтесса Лола Льдова.
Обновлено в 03:38
Политика

Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Культура

Названы самые богатые актеры России

Обновлено вчера в 19:24
Кино

Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить

Петиции с требованием запретить съемки фильма «Брат-3» поступают в Министерство культуры России.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
Спорт

Сноубордистка Костенко победила в слоупстайле на Универсиаде

Российская сноубордистка Елена Костенко стала лучшей в слоупстайле в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Москве при частичном обрушении башенного крана пострадал человек

На проспекте Мира в Москве частично обрушился башенный кран, пострадал один человек. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве украли более 4 млн рублей

Обновлено в 03:35
Общество

Родители пожаловались на акцию против девочек в петербургской школе

По словам Марии Брусенской, пятые-шестые классы объявили акцию под названием «Без баб».
Обновлено в 04:09
Общество

Полиция забрала баннеры у организаторов митинга за свободный интернет

В Москве на проспекте Сахарова полиция изъяла у организаторов митинга, который пройдет днем 10 марта, баннеры «Против цензуры» и «За свободный интернет», а также задник сцены с лозунгом «Против изоляции рунета».
Обновлено в 04:25
Хоккей

Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в сезоне НХЛ

Обновлено в 00:29
Происшествия

Около 150 тысяч человек остались без электроснабжения в Польше

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прошел недалеко от базы шотландских ВВС и насторожил королевские ВМС и британских политиков, сообщает газета Times.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Националисты пытались прорваться к Порошенко на митинге в Черкассах

Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Попытка кита проглотить дайвера попала на видео

У побережья Южной Африки кит едва не проглотил подводного фотографа Райнера Шимпфа, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах

Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США.
Обновлено в 03:09
Политика

Мадуро заявил о новой кибератаке на энергообъект Венесуэлы

Один из энергетических объектов Венесуэлы подвергся кибератаке, из-за чего власти не смогли восстановить прерванное энергоснабжение.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

СМИ узнали стратегию «фабрики троллей» на выборах 2020 года в США

Российское Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», намерено вмешаться в ход президентских выборов в США 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Единственный выживший из группы Дятлова разгадал тайну произошедшего

Единственный выживший турист таинственно погибшей группы Дятлова Юрий Юдин успел озвучить версию произошедшего в 1959 году перед своей смертью, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 04:22
Общество

Скончался внук адмирала Колчака

"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:04
Единоборства

Яна Куницкая сломала нос в бою с Мэрион Рено

Обновлено в 01:30
Происшествия

Предполагаемого организатора криптовалютной пирамиды арестовали в США

Основателя криптовалютной платформы OneCoin гражданина Болгарии Константина Игнатова арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса.
Обновлено вчера в 12:16
Общество

Илон Маск подсел на русские мемы

Обновлено в 02:42
Культура

В сети появилась новая серия мультфильма «Простоквашино»

Обновлено в 02:55
Политика

Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 16:52
Транспорт

В московских аэропортах задержаны и отменены несколько рейсов

В московском аэропорту Домодедово шесть рейсов задержаны и восемь отменены.
Обновлено 08 марта в 03:49
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