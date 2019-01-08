Торги на российском рынке акций начались в среду подъемом основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:01 мск прибавил 0,33% к закрытию предыдущего дня и достиг 2397,50 пункта; долларовый индекс РТС к этому времени вырос на 0,57% до 1129,31 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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