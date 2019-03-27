Финансы

Российский фондовый рынок открылся незначительным снижениемФинмаркет 03:23

Американские фондовые индексы выросли во вторник вслед за акциями банковских, фармацевтических и нефтегазовых компаний на фоне потока позитивных корпоративных новостей, возобновившемуся росту доходности долгосрочных US Treasuries и надеждам на торговое соглашение США и Китая.
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Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт03:36

Российский фондовый рынок открылся незначительным снижением

Финмаркет03:23

Рынок акций РФ и рубль мало изменятся на умеренно позитивном внешнем фоне

ПРАЙМ02:52

Растущая нефть создает позитивный фон для начала торгов

SIA.ru03:26

Рынок подрос на позитивном внешнем фоне

Finam.Ruвчера в 12:46
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Политика

Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.
Обновлено в 04:14
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Происшествия

Сегодня силовики нагрянули в 25 домов крымских татар

В результате обысков были задержаны и вывезены в УФСБ в Симферополь 9 человек – таковы данные на 10:45.
Обновлено в 04:25
Политика

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Футбол

Форвард ЦСКА выразил надежду, что его пригласят в «Реал»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о клубах, которым симпатизирует По словам Чалова, он раньше болел за "Челси", но теперь лишь наблюдает за матчами в АПЛ.
Обновлено в 03:30
Культура

Минкульт объединит Александринский и Волковский театры

Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Транспорт

Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу

Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.
Обновлено в 05:52
Общество

В Москву вернутся февральские морозы

В столичный регион вернется погода, которая соответствует климатической норме февраля.
Обновлено в 02:37
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Обновлено вчера в 18:43
Политика

Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Задержан Дмитрий Макаров, сбежавший из психбольницы в Нижнем Новгороде

Дмитрия Макарова, совершившего серию тяжких преступлений, задержали полицейские в Нижнем Новгороде 27 марта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Обновлено в 05:45
Экономика

Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России

Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Политика

Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ

Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Здоровье

Медики обеспокоились количеством смертей из-за сидячего образа жизни

Обновлено вчера в 10:26
Авто

Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера

Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:09
Экономика

Аварийному жилью выписали субсидии

Обновлено 25 марта в 16:14
Финансы

Evraz разместил пятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых

Металлургическая и горно-добывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет.
Обновлено в 04:28
Происшествия

На юго-западе Москвы эвакуировали школу из-за звонков о минировании

Обновлено в 05:15
Авто

Новый BMW 1-Series проходит финальные тесты во Франции

По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Политика

Всемирная исламская лига: мудрый Путин ведет корабль России к миру

«В Российской Федерации есть очень мудрый руководитель в лице президента Путина, который ведёт корабль этой страны к согласию, миру с другими народами», — подчеркнул шейх Мухаммед бен Абдель Карим аль-Иса в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35

Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Общество

Жительницам сел могут продлить рабочий день

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Происшествия

DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса

DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Культура

Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД

Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
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