Финансы
Российский фондовый рынок открылся незначительным снижениемФинмаркет 03:23
Американские фондовые индексы выросли во вторник вслед за акциями банковских, фармацевтических и нефтегазовых компаний на фоне потока позитивных корпоративных новостей, возобновившемуся росту доходности долгосрочных US Treasuries и надеждам на торговое соглашение США и Китая.
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