Финансы
Российские фондовые торги открылись в минусеБанки.ру 02:12
Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в "красной зоне", свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Политика
Франция и Германия достигли компромисса по «Северному потоку — 2»
Франция и Германия урегулировали спор вокруг «Северного потока — 2» и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза, передаёт AFP.
Обновлено в 06:20
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание помощника постпреда Чечни в Крыму
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил своим представителям разобраться в обстоятельствах задержания помощника постпреда республики в Крыму на общественных началах Мурада Саидова после конфликта с другим чеченцем.
Обновлено вчера в 13:43
Наука
Немецкие ученые нашли самую древнюю раковую опухоль
Тип найденной у черепахи опухоли соответствует современной периостальной остеосаркоме у человека.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Авто
Представлен обновлённый внедорожник Toyota Sequoia
Сегодня на открытии автосалона в Чикаго состоялась презентация полноразмерного внедорожника Тойоту Sequoia в форсированной модификации TRD Pro.
Обновлено вчера в 06:25
Транспорт
С 1 марта в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельную» разметку
С 1 марта в Москве водители начнут получать штрафы в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках, сообщили в ГИБДД Москвы и «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД).
Обновлено в 02:28
Транспорт
Шведская журналистка испробовала российские поезда и метро и изумилась
Шведская журналистка Анна-Лена Лорен (Anna-Lena Laurén) рассказала о позитивных впечатлениях от российского общественного транспорта.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе
Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.
Обновлено в 03:05
Транспорт
Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля
Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21
Музыка
Россию на «Евровидении» снова представит Сергей Лазарев
Обновлено вчера в 16:01
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента
Банк России по итогам первого в этом году заседания совета директоров по денежно-кредитной политике предсказуемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 05:39
Наука
Учёные выяснили, как последовательность вина и пива влияет на похмелье
Учёные Кембриджского университета Великобритании выяснили, что вероятность похмелья и его тяжесть не зависит от последовательности употребления алкоголя.
Обновлено в 03:11
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина
Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров призвал расследовать обстоятельства смерти поэта Александра Пушкина, сообщил РИА Новости представитель аппарата депутата.
Обновлено в 06:05
Наука
Ученые нашли продукт, спасающий от депрессии
Обновлено в 06:33
Транспорт
S7 сообщила, что готова выполнять рейсы из Москвы на Байконур
Ранее стало известно, что космодром Байконур остался без регулярных рейсов в Москву.
Обновлено в 06:40
Авто
Mazda показала в Чикаго юбилейный MX-5 Miata 30th Anniversary Edition
К 30-летию модели МХ-5 японский автопроизводитель Mazda выпустил юбилейную версию 30th Anniversary Edition.
Обновлено в 06:40
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Политика
Песков рассказал об охране Януковича по указу Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что бывшего президента Украины Виктора Януковича на территории России охраняют по указу главы государства Владимира Путина, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:35
Общество
Молодожёны в Кувейте развелись через три минуты после свадьбы
В Кувейте молодожёны обновили рекорд по скоротечности совместного проживания. Паре хватило трех минут для того, чтобы передумать.
Обновлено вчера в 10:21
Спорт
МПК условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России
Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) с 15 марта 2019 года.
Обновлено в 03:44
Экономика
Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах
Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.
Обновлено вчера в 22:00