Политика

Росгвардия проверяет собственные закупки
Метагазета
09:42

Служба собственной безопасности Росгвардии проверяет информацию о нарушениях при закупках продовольствия в ведомстве. В расследовании принимают участие военная прокуратура и контрразведка. «По завершению проверок информация будет доведена до общественности», — сообщила пресс-служба Росгвардии.
Метагазета09:42
с чего всё началось
Росгвардия совместно с военной прокуратурой и контрразведкой проводит проверку и внутреннее расследование о поставках продуктов в 2017–2018 гг., следует
 из сообщения службы.
Ведомости07:45

Подробнее о событии

Росгвардия проводит служебную проверку закупок

ТАСС08:25

Росгвардия проведет внутреннюю проверку закупок продуктов

Эхо Москвы10:16

Росгвардия проводит внутреннюю проверку закупок

Коммерсантъ06:59

Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов

РБК06:55

Росгвардия начала внутреннее расследование о закупках продуктов по завышенным ценам

Интерфакс06:29

Росгвардия начала расследование о закупках продуктов по завышенным ценам

Говорит Москва06:56

Росгвардия проведет внутреннюю проверку закупок продуктов

Дождь06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Политика

Бутина признала вину по одному из пунктов

Обновлено в 11:50
Политика

ЕС продлил антироссийские экономические санкции на полгода

«ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений», — написал Туск на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:52
Политика

Путин подписал указ о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
Обновлено в 09:03
Политика

Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем

Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе.
Обновлено в 11:41
Политика

Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь

По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.
Обновлено в 07:54
Политика

УПЦ получит автокефалию 6 января

Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.
Обновлено в 08:52
Политика

МИД отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

В российском МИД прокомментировали резолюцию Европарламента с призывом остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 07:30
Политика

Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору

Межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обсудили во время встречи в Вене противодействие угрозам терроризма.
Обновлено в 12:52
Политика

Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".
Обновлено в 09:57
Политика

Кабмин Украины предложил ввести санкции против ряда российских юрлиц

«Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению», — говорится в распоряжении кабмина.
Обновлено в 10:41
Политика

Суд постановил выдворить украинскую журналистку из России

Преображенский суд Москвы постановил депортировать украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур) за нарушение режима пребывания в России и оштрафовать ее на пять тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие

МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе

В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.
Обновлено в 03:24
Политика

Усик заявил о готовности защищать Киево-Печерскую лавру

Обновлено в 01:50
Политика

МИД назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД

Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:51
Главное