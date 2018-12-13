Политика
Росгвардия проверяет собственные закупки
Росгвардия проверяет собственные закупкиМетагазета09:42
Служба собственной безопасности Росгвардии проверяет информацию о нарушениях при закупках продовольствия в ведомстве. В расследовании принимают участие военная прокуратура и контрразведка. «По завершению проверок информация будет доведена до общественности», — сообщила пресс-служба Росгвардии.
Метагазета09:42
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с чего всё началось
Росгвардия совместно с военной прокуратурой и контрразведкой проводит проверку и внутреннее расследование о поставках продуктов в 2017–2018 гг., следует из сообщения службы.Ведомости07:45
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