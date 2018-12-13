с чего всё началось

Служба собственной безопасности Росгвардии проверяет информацию о нарушениях при закупках продовольствия в ведомстве. В расследовании принимают участие военная прокуратура и контрразведка. «По завершению проверок информация будет доведена до общественности», — сообщила пресс-служба Росгвардии.

Политика Политика Бутина признала вину по одному из пунктов

Политика Политика ЕС продлил антироссийские экономические санкции на полгода «ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений», — написал Туск на своей странице в Twitter.

Политика Политика Путин подписал указ о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Политика Политика Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе.

Политика Политика Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.

Политика Политика УПЦ получит автокефалию 6 января Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.

Политика Политика МИД отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» В российском МИД прокомментировали резолюцию Европарламента с призывом остановить "Северный поток — 2".

Политика Политика Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору Межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обсудили во время встречи в Вене противодействие угрозам терроризма.

Политика Политика Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".

Политика Политика Кабмин Украины предложил ввести санкции против ряда российских юрлиц «Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению», — говорится в распоряжении кабмина.

Политика Политика Суд постановил выдворить украинскую журналистку из России Преображенский суд Москвы постановил депортировать украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур) за нарушение режима пребывания в России и оштрафовать ее на пять тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Армия и оружие Армия и оружие МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.

Политика Политика Усик заявил о готовности защищать Киево-Печерскую лавру