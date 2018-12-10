Экономика
«Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь»
«Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь»РБК02:54
«Росгосстрах» стал владельцем 100% долей в капитале компании ООО «ЭРГО Жизнь». Сообщение об этом размещено на портале раскрытия корпоративной информации. Сделка была заключена 6 декабря, следует из документа.
РБК02:54
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Экономика
Бывшему главе концерна Nissan предъявят официальные обвинения
Ожидается, что сегодня же Карлосу Гону предъявят официальные обвинения. То же касается и его коллеги, члена совета директоров Грега Келли.
Обновлено в 03:45
Экономика
Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией
Пенсионный фонд назвал регионы с самой большой и маленькой пенсией, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:45
Экономика
40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики
Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.
Обновлено в 03:45
Экономика
Россия вышла на второе место в мире по производству оружия
Россия впервые с 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия.
Обновлено в 03:40
Экономика
Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в нарушениях
Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело по признакам нарушений при поставке предприятием Росгвардии 20 тонн сосисок и 20 тонн сарделек.
Обновлено в 03:42
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,3 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 66,3 рубля.
Обновлено в 03:45
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 03:26
Энергетика
Цены на нефть «взлетели» и продолжают расти
На торгах ICE 7 нефть цены на нефть взлетели, но продержались там недолго.
Обновлено в 02:47
Экономика
Россиян развернут в цифровой профиль
Согласно «дорожной карте» проекта, прототип цифрового профиля разработают к концу марта 2019 года, а в промышленную эксплуатацию введут в декабре 2019-го.
Обновлено в 03:40
Экономика
Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет
Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.
Обновлено в 03:44
Экономика
Максим Полетаев покидает Сбербанк
Максим Полетаев покидает Сбербанк Максим Полетаев, проработавший в структурах Сбербанка более 20 лет, покинет банк и перейдет в структуры бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:07
Недвижимость
Квартиры на ранней стадии строительства подорожают на 9% — PwC
В результате отказа долевого строительства в пользу эскроу-счетов цены на готовые квартиры не изменятся, однако сделки на «уровне котлована» подорожают на 9%, сообщает 10 декабря РБК со ссылкой на результаты анализа консалтинговой компании PwC.
Обновлено в 03:36
Экономика
Эстония и Кипр обогнали Россию в рейтинге эффективности госрасходов
При составлении выборки во ВШЭ ориентировались на уровень ВВП по паритету покупательной способности: для стран из рейтинга он составил от $5 тыс. до $31 тыс. со средним значением $21,4 тыс. Для оценки эффективности бюджетных расходов авторы анализировали траты на образование, здравоохранение и госуправление (по ним наиболее доступны данные для анализа).
Обновлено в 03:15
Экономика
Оператор речных круизов «Водоходъ» нацелился на иностранцев
Крупнейший в России оператор речных круизов «Водоходъ» намерен сфокусироваться на работе с иностранными туристами в «люксовом» сегменте.
Обновлено в 03:04
Экономика
Торговая война не в пользу Трампа: импорт КНР из США рухнул на 25%
Дональд Трамп хотел таким образом снизить дефицит торговли с КНР, однако на практике дефицит США в торговле с Китаем по итогам ноября достиг исторического максимума, сообщило издание Caixin со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 03:08