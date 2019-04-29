Росавиация просит Минфин выделить деньги на погашение долгаДолги.ру 05:55

Задолженность образовалась в период с 2015 по 2018 г и продолжает увеличиваться. По правилам Минобороны ряд ведомств, среди которых МЧС и Росгвардия, имеют право на безвозмездное обслуживание операторами аэропортов. Расходы оплачивает Росавиация, средства выделяются из бюджета.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Энергетика «Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.

Политика Песков рассказал о перспективах решения выдать паспорта РФ украинцам На ремарку журналиста, что получается, граждане России будут принимать участие в прописанных в Минских договоренностях муниципальных выборах, представитель Кремля заявил, что "это будут люди, у которых на момент возникновения внутриукраинского конфликта были украинские паспорта".

Общество Диетологи назвали пять самых полезных перекусов Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.

Происшествия Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.

Футбол Гвардиола повторил рекорд Моуринью в АПЛ В рамках 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Бернли» со счетом 1:0. Благодаря этой победе манкунианцы набрали 92 очка в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Происшествия Бывшему замглавы ФСИН продлили арест Санкт-Петербургский городской суд продлил меру пресечения бывшему заместителю главы ФСИН Николаю Баринову.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Происшествия На Шри-Ланке запретили закрывать лица На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.

Происшествия Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Хоккей Олег Знарок назначен главным тренером ХК «Спартак» Олег Знарок стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".

Общество МВД потребовало доступ к врачебной тайне В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.

Здоровье Руководство Серовской поликлиники уволили после жалоб врачей на зарплаты Около 20 сотрудников ГБУЗ Свердловской области «Серовская городская больница» рассказали журналистам, что они получают зарплату ниже МРОТ.

Армия и оружие Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.

Экономика ЦБ ограничил денежные переводы в четыре страны, пишут СМИ Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.

Происшествия Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.

Кино Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники» Актриса Лили-Роуз Мелодии Депп — дочь Джонни Деппа — сыграет в фантастическом драматическом триллере «Путешественники», пишет Deadline.

Здоровье Минздрав заявил о неэффективности антибиотиков В Минздраве России указали на неэффективность антибиотиков в лечении вирусных инфекций.

Футбол Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль» Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.

Общество Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5% ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.

Шоу-бизнес Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".