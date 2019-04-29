Экономика
Росавиация просит Минфин выделить деньги на погашение долгаДолги.ру 05:55
Задолженность образовалась в период с 2015 по 2018 г и продолжает увеличиваться. По правилам Минобороны ряд ведомств, среди которых МЧС и Росгвардия, имеют право на безвозмездное обслуживание операторами аэропортов. Расходы оплачивает Росавиация, средства выделяются из бюджета.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Политика
Песков рассказал о перспективах решения выдать паспорта РФ украинцам
На ремарку журналиста, что получается, граждане России будут принимать участие в прописанных в Минских договоренностях муниципальных выборах, представитель Кремля заявил, что "это будут люди, у которых на момент возникновения внутриукраинского конфликта были украинские паспорта".
Обновлено в 06:00
Общество
Диетологи назвали пять самых полезных перекусов
Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Футбол
Гвардиола повторил рекорд Моуринью в АПЛ
В рамках 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Бернли» со счетом 1:0. Благодаря этой победе манкунианцы набрали 92 очка в текущем розыгрыше Премьер-лиги.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Бывшему замглавы ФСИН продлили арест
Санкт-Петербургский городской суд продлил меру пресечения бывшему заместителю главы ФСИН Николаю Баринову.
Обновлено в 06:05
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
На Шри-Ланке запретили закрывать лица
На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Хоккей
Олег Знарок назначен главным тренером ХК «Спартак»
Олег Знарок стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".
Обновлено в 06:10
Общество
МВД потребовало доступ к врачебной тайне
В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Космос
Планета Нибиру: шумерская сказка или вселенская катастрофа?
Обновлено вчера в 11:45
Здоровье
Руководство Серовской поликлиники уволили после жалоб врачей на зарплаты
Около 20 сотрудников ГБУЗ Свердловской области «Серовская городская больница» рассказали журналистам, что они получают зарплату ниже МРОТ.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Два эсминца США прошли через Тайваньский пролив
Два военных корабля ВМС США прошли через разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань пролив, сообщает Reuters.
Обновлено в 00:36
Экономика
ЦБ ограничил денежные переводы в четыре страны, пишут СМИ
Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Кино
Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники»
Актриса Лили-Роуз Мелодии Депп — дочь Джонни Деппа — сыграет в фантастическом драматическом триллере «Путешественники», пишет Deadline.
Обновлено вчера в 16:08
Здоровье
Минздрав заявил о неэффективности антибиотиков
В Минздраве России указали на неэффективность антибиотиков в лечении вирусных инфекций.
Обновлено в 05:06
Футбол
Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»
Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 06:12
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Футбол
Роман Широков покинул пост заместителя гендиректора «Динамо»
Заместитель генерального директора по спортивным вопросам московского "Динамо" Роман Широков покинул свой пост, сообщил РИА Новости источник в столичном футбольном клубе.
Обновлено в 06:29