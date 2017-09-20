Футбол

Роналду восстановится к игре с «Аяксом»Евро-футбол.ру вчера в 09:00

Ювентус — Милан
6 апреля
в 12:00
Чемпионат Италии
Стадион «Ювентус»
Португальский футболист не выходил на поле с 25 марта, повредив бедро. Ожидается, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (10 апреля) он сможет сыграть.
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СМИ: Роналду может сыграть с «Аяксом»

Спорт-Экспресс06:30

СМИ: Роналду готов сыграть с «Аяксом» в первом матче 1/4 ЛЧ

Матч ТВ03:58

СМИ: Роналду сможет помочь «Ювентусу» в первом матче с «Аяксом»

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ТАСС06:10

Роналду сможет сыграть против «Аякса» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Sport.ru05:13

Роналду восстановится к игре с «Аяксом»

Евро-футбол.рувчера в 09:00
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