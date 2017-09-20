Футбол
Роналду восстановится к игре с «Аяксом»Евро-футбол.ру вчера в 09:00
Португальский футболист не выходил на поле с 25 марта, повредив бедро. Ожидается, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (10 апреля) он сможет сыграть.
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Семенович объяснила, почему так сильно растолстела
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Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос в бюджет организации
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в четверг в ходе своего выступления перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей СЕ призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации.
Обновлено в 07:22
Космос
В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя
В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой
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Обновлено в 04:39
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
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Армия и оружие
Власти в Триполи привели войска в состояние повышенной готовности
Президентский совет Ливии, исполняющий функции главы африканского государства, объявил о приведении вооруженных сил страны в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 06:02
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
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Обновлено в 07:35
Авто
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Обновлено в 06:09
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Обновлено вчера в 07:02
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
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Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Общество
Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл
В Генпрокуратуре России потребовали у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова дворцы в стиле Ренессанса.
Обновлено в 02:35
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Общество
Российских учителей хотят научить вести страницы в социальных сетях
Обновлено вчера в 09:06
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию кроссовер и седан
Работает двигатель в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Седан VinFast Lux A2.0, был создан по образу BMW 5-Series (F10).
Обновлено вчера в 21:44
Кино
Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию
В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Киеве на парковке взорвался автомобиль
В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:02
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Общество
В документы несовершеннолетних в Италии вернут «отца» и «мать»
В августе 2018 года Сальвини дал указание заменить в официальных анкетах ведомства название граф «родитель 1» и «родитель 2» на традиционные «мать» и «отец».
Обновлено в 07:32
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Обновлено в 01:46
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Челябинский «Трактор» покинут Сеничев и Губарев
Как сообщил Алексей Текслер, при формировании команды в приоритете будут воспитанники клуба «Трактор», а также южноуральские хоккеисты.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Спорт
Счётная палата проверит расходы Минспорта и Оргкомитета на ЧМ-2018
Счётная палата РФ проверит, как Министерство спорта, Организационный комитет чемпионата мира по футболу 2018 года и региональные власти использовали бюджетные средства, выделенные на подготовку к проведению мундиаля.
Обновлено в 08:05
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространении порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 06:50
Театры
В Пензе покажут спектакль на грузинском языке
Спектакли театрального фестиваля «Золотая провинция» пройдут в Пензе, Кузнецке и Заречном.
Обновлено в 05:13