Футбол
Инсайд из «Ювентуса»: Криштиану Роналду может покинуть клубВести.Ru 06:35
Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с клубом до его окончания. Причиной стало сенсационное поражение "Старой синьоры" в четвертьфинале Лиги чемпионов от голландского "Аякса".
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