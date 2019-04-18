Инсайд из «Ювентуса»: Криштиану Роналду может покинуть клубВести.Ru 06:35

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с клубом до его окончания. Причиной стало сенсационное поражение "Старой синьоры" в четвертьфинале Лиги чемпионов от голландского "Аякса".

Инсайд из «Ювентуса»: Криштиану Роналду может покинуть клуб

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