Футбол

Инсайд из «Ювентуса»: Криштиану Роналду может покинуть клубВести.Ru 06:35

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с клубом до его окончания. Причиной стало сенсационное поражение "Старой синьоры" в четвертьфинале Лиги чемпионов от голландского "Аякса".
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СМИ: Роналду может досрочно уйти из «Ювентуса»

Матч ТВ06:51

Роналду может уйти из «Ювентуса» из-за невыхода в полуфинал Лиги чемпионов

Газета.Ru05:57

СМИ: Роналду разочарован вылетом из ЛЧ и готов покинуть «Ювентус» в 2020 году

Чемпионат05:07

СМИ: Роналду хочет покинуть «Ювентус» из-за провала в Лиге чемпионов

Soccer.ru04:07

Роналду может уйти из «Ювентуса» в 2020 году

Sport.ru06:58

СМИ: «Роналду разочарован вылетом „Ювентуса“ из ЛЧ, планирует сменить клуб после следующего сезона»

Sport24.ru03:57

La Repubblica: Роналду покинет «Ювентус» в 2020 году и-за неудачи в Лиге чемпионов

Бомбардир.ру05:46
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В Смольном сообщили о новом скачке тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге

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Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
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Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ответил на обвинения в плагиате видеоролика «Мы — российский космос», который показали в Кремле.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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