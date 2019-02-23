Роман Абрамович может отказаться от «Челси» в пользу «Рубина»Казанский репортер 03:37

Якобы Абрамович зондировал почву о покупке футбольного «Рубина». Напомним, что бизнесмен владеет лондонским «Челси». На фоне ухудшения отношений России и Великобританией его могут вынудить избавиться от актива.

с чего всё началось

Возможно, от «Челси» Абрамовичу придется отказаться на фоне ухудшения отношений России и Великобритании. По крайней мере, бизнесмен Алишер Усманов уже избавился от британского актива – продал свою долю в «Арсенале».

Роман Абрамович может отказаться от «Челси» в пользу «Рубина»

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