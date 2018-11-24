Футбол

«Рома» в гостях проиграла «Удинезе»
Спорт-Экспресс
11:04

Удинезе — Рома
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Фриули»
Родриго Де Пауль
54′
64′
Джастин Клюйверт
Дженгиз Ундер
Родриго Де Пауль
64′
Валон Бехрами
65′
Самир
Джузеппе Пеццелла
70′
71′
Патрик Шик
Эдин Джеко
Родриго Де Пауль
Дарвин Мачис
79′
80′
Лоренцо Пеллегрини
Николо Дзаньоло
Игнасио Пуссетто
Марко Д′Алессандро
90′+5′
"Рома" с минимальным счетом уступила "Удинезе" в матче 13-го тура чемпионата Италии (0:1). Единственный гол забил нападающий Родриго де Пауль. "Рома" с 19 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. "Удинезе" располагается на 16-й строчке, имея в активе 12 баллов.
Спорт-Экспресс11:04

Подробнее о событии

Гол Де Пауля принес «Удинезе» победу над «Ромой» в матче чемпионата Италии

РИА Новости11:32

«Рома» потерпела поражение от аутсайдера серии А

Матч ТВ11:05

«Рома» потерпела поражение от аутсайдера серии А

Sportbox.RU11:05

«Рома» в гостях проиграла «Удинезе»

Спорт-Экспресс11:04

«Удинезе» прервал семиматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Рому»

Чемпионат10:56

«Удинезе» нанес поражение «Роме»

Sport24.ru10:56

«Удинезе» обыграл «Рому» и прервал безвыигрышную серию из семи игр

Советский спорт10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Футбол

«Рубин» сыграл вничью с «Анжи» и пришел восьмым к экватору чемпионата

Обновлено в 13:30
Футбол

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

Обновлено в 13:39
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в 13-м туре АПЛ

Обновлено в 13:10
Футбол

Хет-трик Лукебакио принес «Фортуне» ничью в матче с «Баварией»

"Бавария" не смогла удержать победу и сыграла вничью с "Фортуной" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 3:3. В составе мюнхенцев дубль оформил Томас Мюллер, еще один гол на счету у Никласа Зюле.
Обновлено в 13:25
Футбол

Аленичев: Пришлось поговорить с игроками на повышенных тонах

В перерыве тренер был вынужден поговорить со своими подопечными на повышенных тонах, чтобы команда начала демонстрировать более качественную игру.
Обновлено в 10:42
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
Футбол

Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»

23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 13:40
Футбол

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Футбол

Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что очень рад своему первому результативному пасу за «армейцев».
Обновлено в 11:30
Футбол

Хеведес сможет помочь «Локомотиву» в матче с «Галатасараем»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Обновлено в 11:07
Футбол

ФК «Нижний Новгород» одержал победу над «Томью»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу над лидером ФНЛ — командой «Томь» из Томска.
Обновлено в 11:49
Футбол

Клопп — о победе в матче с «Уотфордом»: результат отражает игру

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат выездного матча 13-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом" (3:0).
Обновлено в 13:17
Футбол

Главный тренер «Торино» приостановил работу из-за состояния здоровья

Главный тренер «Торино» Вальтер Маццарри временно оставил работу с командой из-за состояния здоровья, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Обновлено в 12:46
Футбол

Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
Обновлено в 09:17
ещё по теме
Рома
Итальянский футбольный клуб
Итальянская спортивная ассоциация из Рима. Цвета клуба: золотисто-жёлтый и пурпурно-красный. Домашние матчи проводит на «Стадио Олимпико», вмещающем 72 698 зрителей. «Рома» принимала участие во всех сезонах Серии А с начала её основания кроме одного сезона в Серии B. «Рома» является членом Ассоциации Европейских клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Удинезе
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Удине, в одноимённой провинции в регионе Фриули. «Удинезе» основан в 1896 году и является старейшим после «Дженоа» клубом Италии. Традиционными цветами клуба является чёрно-белая футболка, чёрные трусы и белые гетры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное