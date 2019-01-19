Футбол

«Рома» одержала победу над «Торино»Soccer.ru 10:56

Рома — Торино
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Дженгиз Ундер
Стефан Эль-Шаарави
6′
Николо Дзаньоло
15′
Александар Коларов
34′
51′
Томас Ринкон
55′
Яго Фальке
Симоне Дзадза
Джастин Клюйверт
61′
Бриан Кристанте
66′
67′
Кристиан Ансальди
71′
Лоренцо Де Сильвестри
Джастин Клюйверт
Патрик Шик
72′
Стефан Эль-Шаарави
73′
75′
Витторио Париджини
Симоне Эдера
Рик Карсдорп
Давид Сантон
80′
83′
Льянко Войнович
Алекс Беренгер
90′+1′
Томас Ринкон
90′+2′
Андреа Белотти
«Рома» обыграла «Торино» в матче 20-го тура чемпионата Италии. «Рома» на данный момент имеет в своем активе 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Торино» с 27 баллами располагается на девятой строчке.
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