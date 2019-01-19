Футбол
«Рома» одержала победу над «Торино»Soccer.ru 10:56
Дженгиз Ундер
Стефан Эль-Шаарави
|6′
Николо Дзаньоло
|15′
Александар Коларов
|34′
|51′
Томас Ринкон
|55′
Яго Фальке
Симоне Дзадза
Джастин Клюйверт
|61′
Бриан Кристанте
|66′
|67′
Кристиан Ансальди
|71′
Лоренцо Де Сильвестри
Джастин Клюйверт
Патрик Шик
|72′
Стефан Эль-Шаарави
|73′
|75′
Витторио Париджини
Симоне Эдера
Рик Карсдорп
Давид Сантон
|80′
|83′
Льянко Войнович
Алекс Беренгер
|90′+1′
Томас Ринкон
|90′+2′
Андреа Белотти
|53%
|Владение мячом
|47%
|75%
|Процент точных передач
|70%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|7
|6
|Угловые
|3
|11
|Отборы
|18
|15
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑5‑1
1
Ольсен
18
Сантон
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
92
Эль-Шаарави
4
Кристанте
22
Дзаньоло
7
Пеллегрини
14
Шик
9
Джеко
39
Сиригу
21
Беренгер
33
Нкулу
30
Джиджи
29
Де Сильвестри
88
Ринкон
15
Ансальди
34
Айна
11
Дзадза
9
Белотти
20
Эдера
Торино
Расстановка 3‑4‑3
«Рома» обыграла «Торино» в матче 20-го тура чемпионата Италии. «Рома» на данный момент имеет в своем активе 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Торино» с 27 баллами располагается на девятой строчке.
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