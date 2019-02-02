Футбол

Главным тренером «Ромы» может стать Маурицио СарриREGNUM 04:52

Главный тренер футбольного лондонского клуба «Челси» Маурицио Сарри может стать главным наставником римской команды «Рома», сообщает 2 февраля Corriere dello Sport.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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