Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентамиКоммерсантъ 08:46
Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании. «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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«Ведем свой бизнес честно»: Компания «Рольф» выступила с заявлением по поводу сложившейся ситуации
Бизнес-новости в Кирове28 июня в 08:07
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«Краснодар» разгромил «Ростов» на предсезонном турнире
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Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
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Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
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Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.
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Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
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Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Форум «Армия-2019» посетили около 800 тысяч человек
В деловой программе форума приняли участие 11,6 тысяч человек Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров сообщил, что за пять дней работы форума "Армия-2019" его гостями и участниками стали 798 тысяч человек, пишет ТАСС.
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Гран-при конкурса имени Чайковского получил Александр Канторов
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Яков Миркин о том, как работают санкции и как мы должны им противостоять
Санкции вы можете сначала даже не заметить.
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Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
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Певица Приходько намерена баллотироваться в Верховную раду Украины
Баллотироваться в Верховную раду (парламент) Украины решила певица Анастасия Приходько, которая ранее представляла Российскую Федерацию на международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
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Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
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Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций
Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
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Эксперты перевели названия китайских авто
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Здоровье
Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления
Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
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Кино
Умерла советская актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39