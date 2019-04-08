Футбол
Рокки рассудит «Манчестер Юнайтед» и «Барселону» в матче ЛЧГазета.Ru 06:02
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал арбитров на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и каталонской "Барселоной", а также голландским "Аяксом" и туринским "Ювентусом".
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Продажи дизельных седанов Audi A8 стартовали в России
Продажи дизельных седанов Audi A8 45 TDI quattro стартовали в России, дилеры немецкой автомобилестроительной компании уже начали принимать заказы.
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