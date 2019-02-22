Экономика

Ритейлер «Лента» снизил чистую прибыль на 11% по итогам 2018 годаКоммерсантъ Санкт-Петербург 06:42

Валовая прибыль «Ленты» в 2018 году выросла на 13,5% — до 88,794 млрд руб. Валовая маржа составила 21,5%. На конец 2018 года чистый долг компании равнялся 93,3 млрд руб. (против 92,8 млрд руб. на конец предыдущего года). Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6х, как и год назад.
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«Лента» планирует открыть восемь гипермаркетов и семь супермаркетов в 2019 году

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Бизнес.Ру03:54

Выручка ретейлера «Лента» выросла на 48,4 млрд рублей в 2018 году

DP.RU03:22
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Происшествия

Экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину

В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы.
Обновлено в 16:40
Политика

Гуаидо посетил Колумбию несмотря на запрет выезда из Венесуэлы

Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, появился в колумбийском городе Кукута, где проходит благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, сообщил портал Nacional.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку над территорией России

Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 в рамках Договора по открытому небу (ДОН) провел разведывательный полет над Россией.
Обновлено в 17:58
Политика

Порошенко заявил, что говорить с Путиным можно только «с позиции силы»

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил в эфире Fox News, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным можно только «с позиции силы».
Обновлено в 19:43
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда страны при ООН посла США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено в 19:10
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Спорт

Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Юрий Лоза прокомментировал «танец матки» в передаче Малышевой

Обновлено в 13:28
Происшествия

Певцу Ар Келли предъявили обвинения в изнасиловании

Исполнителю известной песни "I belive I can fly" американскому певцу Ар Келли (Роберт Келли) прокуратура Чикаго предъявила обвинения в изнасиловании.
Обновлено в 19:45
Кино

В Париже назвали лауреатов «Сезара»

В Париже прошла 44-ая церемония вручения кинопремии "Сезар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:25
Культура

Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»

Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

США и Китай договорились по валютному регулированию

Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Политика

Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева

Обновлено в 14:27
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

В Минобороны заявили о приближении самолёта Швеции к границам России

Истребитель Вооружённых сил России Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границе России самолёта «Гольфстрим» ВВС Швеции.
Обновлено в 16:00
Политика

Россия призвала Совбез ООН немедленно отреагировать в случае провокации в Венесуэле

Постпред РФ Василий Небензя напомнил коллегам по ООН, что 23 февраля США, по мнению российской стороны, могут организовать в Венесуэле провокации под видом оказания гуманитарной помощи.
Обновлено в 18:57
Политика

Президент Судана ввел режим ЧП на территории всей страны

Президент Судана Омар аль-Башир заявил в пятницу о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год и роспуске правительства.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Суд в Новосибирске арестовал замдиректора медцентра имени Мешалкина

Обновлено в 03:44
Космос

Космоплан Virgin Galactic впервые испытали с пассажиром на борту

Обновлено в 19:21
Политика

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Политика

Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение

Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
Авто

Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России

Лидером рейтинга и самой распространенной иномаркой в России впервые стала KIA Rio – на нее приходится 752 тыс. зарегистрированных автомобилей.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла

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Энергетика

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Общество

Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год

В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Происшествия

Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца Надежду Куликову, которая оставила шестилетнего сына на ночь в парке «Лосиный Остров».
Обновлено в 08:33
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

В Венесуэле сообщили о захвате протестующими генерала Нацгвардии

«Местные жители удерживают генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением», — написал депутат в Twitter.
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В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии

Пациентка одной из клиник пластической хирургии в Саратове скончалась, предположительно, в результате медицинского вмешательства, сообщили 22 февраля в прокуратуре области.
Обновлено в 14:53
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