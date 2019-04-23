Reuters поправил статью о Венесуэле после угроз «Роснефти»Forbes вчера в 14:19

В материале Reuters описывала, как «Роснефть» якобы помогает правительству Венесуэлы продавать нефть в обход американских санкций и зарабатывает на этом: покупает у венесуэльской госкомпании PDVSA нефть со скидкой, а потом перепродает за полную стоимость.

Reuters поправил статью о Венесуэле после угроз «Роснефти»

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