Экономика
Reuters поправил статью о Венесуэле после угроз «Роснефти»Forbes вчера в 14:19
В материале Reuters описывала, как «Роснефть» якобы помогает правительству Венесуэлы продавать нефть в обход американских санкций и зарабатывает на этом: покупает у венесуэльской госкомпании PDVSA нефть со скидкой, а потом перепродает за полную стоимость.
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Reuters исправил статью о помощи Венесуэле со стороны «Роснефти» в обход санкций
Говорит Москвавчера в 15:34
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Путешествия
Российские туроператоры приостановили продажу туров на Шри-Ланку
Российские туроператоры не закрывали продажу туров на остров Шри-Ланка, а лишь приостановили ее, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Обновлено в 08:00
Финансы
Банк России повысил курс доллара и понизил курс евро
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 9,04 копейки и равнялась 67,4606 рубля.
Обновлено в 08:04
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Авто
«АвтоВАЗ» готовит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Ожидается, что в середине лета на конвейер встанет 1,8-литровый агрегат с «безвтыковыми» поршнями.
Обновлено в 06:15
Политика
Армяне всего мира скорбят по жертвам геноцида
Обновлено вчера в 23:34
Политика
На каком бронепоезде лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде во Владивосток для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:01
Политика
Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского
Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Общество
С начала года ЦБ выявил 61 финансовую пирамиду
По словам главы департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, в I квартале была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 05:38
Политика
Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским
Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
В прошлом году глава Минздрава сообщала, что в период с 2013-го по 2018 год россияне стали пить меньше на 80 процентов.
Обновлено в 07:40
Общество
Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года
Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Вера Баширова ушла с должности вице-губернатора Оренбуржья
Сегодня официально стало известно о том, что Вера Баширова уходит из правительства Оренбургской области, пишет сайт 1743.ru.
Обновлено в 06:30
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Общество
Трутнев предложил ввести в Забайкалье режим ЧС федерального уровня
Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести режим ЧС федерального уровня в Забайкальском крае, где из-за крупных природных пожаров сгорели дома и пострадали люди.
Обновлено в 04:35