Экономика
Reuters: Венесуэла продает 8 тонн золотаИнфо24 03:05
По данным Reuters, в конце ноября 2018 года золотые запасы Венесуэлы составляли 132 т. Каракас активно пытается распродать эти активы. Источники агентства сообщали о намерении ЦБ Венесуэлы продать 29 т золота в ОАЭ.
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Reuters: из венесуэльских хранилищ вывезли очередную партию золота
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