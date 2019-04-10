Reuters: Венесуэла продает 8 тонн золотаИнфо24 03:05

По данным Reuters, в конце ноября 2018 года золотые запасы Венесуэлы составляли 132 т. Каракас активно пытается распродать эти активы. Источники агентства сообщали о намерении ЦБ Венесуэлы продать 29 т золота в ОАЭ.

Кино Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Шоу-бизнес Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.

Футбол Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Общество СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Авто Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Космос Уфологи обнаружили останки древних кораблей на астероиде Бенну Уфологи обнаружили останки древних кораблей и построек инопланетных цивилизаций на поверхности астероида Бенну.

Шоу-бизнес Наталия Медведева показала фото на последнем месяце беременности Актриса не рассказывала о беременности, и лишь сегодня 34-летняя звезда показала, как выглядела незадолго до родов.

Транспорт ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.

Политика Получившая замечание от Володина депутат объяснила мат в соцсетях Получившая замечание от Вячеслава Володина депутат объяснила мат в соцсетях.

Политика Трамп рассказал о попытке госпереворота в США Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году было попыткой государственного переворота, заявил президент США Дональд Трамп.

Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.

Интернет Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Армия и оружие Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.

Политика Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.

Общество Путин одобрил туристический сбор для иностранцев в Санкт-Петербурге Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки.

Экономика Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.

Энергетика США возобновили поставки нефти из Венесуэлы С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.

Происшествия СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.

Культура Польша отклоняет заявки России о создании музея в Собиборе Мягков добавил, что российские заявки о создании экспозиции в Собиборе отклоняются по политическим причинам.