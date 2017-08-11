Футбол
«Реал» провел переговоры с агентом полузащитника «Арсенала» Рэмзи
«Реал» провел переговоры с агентом полузащитника «Арсенала» РэмзиSport24.ru04:21
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи по окончании сезона может стать игроком «Реала». Как утверждает Mirror, мадридский клуб готов вмешаться в гонку за 28-летним валлийцем и уже провел переговоры с агентами футболиста. Контракт Рэмзи с «Арсеналом» заканчивается в конце текущего сезона.
Sport24.ru04:21
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