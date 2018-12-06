Футбол
«Реал» обыграл «Мелилью» в Кубке Испании с общим счетом 10:1
«Реал» обыграл «Мелилью» в Кубке Испании с общим счетом 10:1Vprognoze.ru16:55
Марко Асенсио
|33′
Марко Асенсио
|35′
Хавьер Санчес
|39′
Иско
|48′
Винисиус Жуниор
|75′
|81′
Ясин Касми
Иско
|83′
«Реал» одолел «Мелилью» в матче Кубка Испании. Встреча 1\16 финала состоялся на «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счетом 6:1 в пользу хозяев поля. В составе «Королевского клуба» дублем отличились Марко Асенсио и Иско.
Vprognoze.ru16:55
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