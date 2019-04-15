Футбол
Мадридский «Реал» не смог обыграть «Леганес»ProstoProSport 16:50
Хонатан Сильва
|45′
|48′
Даниэль Карвахаль
|51′
Карим Бензема
|61′
Марко Асенсио
Гвидо Марсело Каррильо
Юссеф Эн-Несири
|65′
|67′
Федерико Вальверде
Хавьер Эрасо Гоньи
Набиль Эль-Жар
|71′
|77′
Иско
Лукас Васкес Иглесиас
|81′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Микель Весга
Ресио
|85′
|30%
|Владение мячом
|70%
|66%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
1
Куэльяр
12
Ньом
3
Бустинса
24
Омеруо
22
Сиовас
5
Сильва
10
Эль-Жар
21
Перес
8
Ресио
26
Эн-Несири
25
Брэйтуэйт
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
6
Начо
12
Марсело
10
Модрич
14
Каземиро
15
Вальверде
11
Бэйл
9
Бензема
17
Васкес
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты «Леганеса» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с мадридским «Реалом». Встреча, прошедшая в понедельник в Леганесе на стадионе "Мунисипаль де Бутарке", завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Хонатан Сильва, а у гостей мяч забил Карим Бензема.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Наука
Российские археологи нашли уникальную могилу римского периода в Египте
Российские археологи во время проведения раскопок в оазисе эль-Фаюм нашли уникальную могилу римского периода на территории Среднего Египта.
Обновлено в 21:14
Происшествия
Следователи допросили рабочих из собора Парижской Богоматери
Французские следователи провели допрос рабочих, которые проводили реконструкцию собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 20:25
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
В Севастополе под бастионом обнаружили неизвестный тайный ход.
Обновлено в 15:42
Общество
В Петербурге за квартал закрылось рекордное число ресторанов и кафе
В первом квартале 2019 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах закрылось 53 кафе и ресторана.
Обновлено в 06:07
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
45-летняя Кейт Мосс выходит замуж
Как сообщает Mail Online, 45-летняя звезда готовится к тому, чтобы обручиться со своим 32-летним бойфрендом Николаем фон Бисмарком.
Обновлено в 18:00
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Экономика
Ольга Добровольская: Мы предлагаем бизнес-клиентам собственную digital-экосистему
Появились новые клиенты, и мы с ними работаем.
Обновлено в 02:25
Общество
Британское правительство запретит детям «лайки» в соцсетях
Правительственный регулятор сети интернет в Великобритании намерен запретить несовершеннолетним ставить «лайки» в Facebook и Instagram, 15 апреля передает агентство Associated Press (AP).
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «Все хотят переспать со Смоловым. И я была бы не против»
Известная певица Ольга Бузова стала героиней youtube-шоу "Поцеловать/Переспать/Убрать!".
Обновлено в 14:46
Экономика
Повар и уборщик вошли в топ самых востребованных профессий
Популярный интернет-сервис объявлений для работодателей и соискателей составил рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2017 и 2018 годов.
Обновлено в 20:55
Футбол
Балотелли признали лучшим игроком Лиги 1 в марте
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам марта. Учредитель награды – профсоюз футболистов Франции.
Обновлено в 18:26
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Елена Летучая в топе и шортах повеселилась на музфесте в Калифорнии
Последние три дня Летучая делится красочными фото из Калифорнии.
Обновлено в 15:38
Хоккей
В НХЛ оценили способности Подколзина
Директор НХЛ по европейскому скаутингу Горан Штубб прокомментировал список фаворитов драфта среди игроков из Европы.
Обновлено в 16:05
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Происшествия
В Петербурге иномарка сбила женщину на пешеходном переходе
Водитель не заметил женщину, об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ Женщина пострадала на пешеходном переходе на Камышовой ул. в Петербурге.
Обновлено в 17:50
Общество
В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение
Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала, как выглядит после родов
Фанаты поразились: выглядит Саша просто прекрасно.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Четверых сбежавших из изолятора задержали в Туве
Обновлено в 02:07
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделит 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 миллионов евро на реконструкцию пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери, передает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:46
Здоровье
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00