«Реал» намерен выручить 250 млн евро с продажи трех игроков основыСпорт день за днем вчера в 15:58

«Реал» планирует продать трех игроков основы в летнее трансферное окно. Как сообщает sport.es, «сливочные» намерены расстаться с Марсело, Иско и Гарэтом Бэйлом. Руководство мадридского клуба осталось недовольно игрой футболистов в этом сезоне.

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