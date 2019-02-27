Футбол
Реал — Барселона 0:1 (2-й тайм)Sports.ru 07:36
|50′
Луис Суарес
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
10
Модрич
14
Каземиро
8
Кроос
17
Васкес
9
Бензема
28
Жуниор
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
20
Роберто
5
Бускетс
4
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
11
Дембеле
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
"Реал" опубликовал заявку на ответный полуфинал Кубка Испании с "Барселоной" (первая игра – 1:1). В число 20 футболистов, готовящихся к встрече в Мадриде, не включен хавбек "Реала" Иско. У испанца непростые отношения с тренером Сантьяго Солари из-за малого количества игровой практики.
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