Футбол
«Реал Сосьедад» выиграл у «Атлетика Бильбао»Sport24.ru 12:20
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
Микель Ойарсабаль
|16′
Вильян Жозе
|45′
|46′
Иньиго Кордоба
Рауль Гарсия
|46′
Микель Сан Хосе
Беньят Эчебаррия
|55′
Андер Капа
|70′
Икер Муниаин
Горка Гурусета
Асьер Ильярраменди
Игор Субельдия
|76′
Рауль Навас
|81′
Аднан Янузай
Сандро Рамирес
|82′
|82′
Рауль Гарсия
Вильян Жозе
Эктор Морено
|88′
|48%
|Владение мячом
|52%
|71%
|Процент точных передач
|73%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|13
|17
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
1
Рульи
2
Сальдуа
3
Льоренте
22
Навас
19
Эрнандес
8
Мерино
5
Субельдия
17
Сурутуса
24
Рамирес
6
Морено
10
Ойарсабаль
13
Эррерин
21
Капа
5
Альварес
4
Мартинес
12
Берчиче
19
Гомес
16
Гарсия
30
Гурусета
7
Беньят
22
Гарсия
9
Уильямс
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
В матче 22-го тура испанской Пример "Реал Сосьедад" дома одержал победу над "Атлетиком Бильбао" — 2:1. На 16-й минуте Микель Оярсабаль вывел команду из Сан-Себастьяна вперед, а в конце первого тайма Виллиан Жозе сделал счет 2:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 15:55, Ашберн
Происшествия
Бармен убил пьяного клиента на открытии паба в Москве
Обновлено в 14:48
Политика
ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»
Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
Обновлено в 14:28
Общество
В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий
Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Греции в таверне взорвался газовый баллон
Обновлено в 15:28
Общество
В Нидерландах велосипедистов ждет штраф за использование смартфонов
Каждая пятая авария с участием велосипедистов происходит по причине использования ими мобильных телефонов и смартфонов во время езды, отметили в министерстве транспорта Нидерландов.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено в 14:10
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий
Эксперты CarsWeek побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Собчак отметила, что поддерживает хорошие отношения с бывшей женой Виторгана и его детьми.
Обновлено в 12:13
Хоккей
Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
Обновлено в 12:17
Происшествия
Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Обновлено в 10:15
Политика
Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече со своими сторонниками с Каракасе предложил назначить досрочные выборы в Национальную ассамблею, сообщило в субботу агентстсво Associated Press.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»
Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой
Метеорит стал седьмым в истории наблюдений на Кубе.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Площадь пожара на складе в Киеве превысила 10 тыс. кв. м
Общая площадь пожара складских помещений возле станции метро «Лесная» в Киеве превысила 10 тыс. кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, сообщается 2 февраля в официальном аккаунте Facebook государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Обновлено в 10:23
Общество
Таллин стал столицей «Тотального диктанта-2019»
Новость сообщил на конференции "Тотального диктанта" в Новосибирске Вячеслав Бычков, координатор ТД во Владивостоке, столицы акции прошлого года.
Обновлено в 11:17
Экономика
Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы
Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
Обновлено в 02:22
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов с пробегом за 600 000 рублей
Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено в 03:53
Общество
В Кургане в поликлинике провалился пол
Обновлено в 13:44
Политика
Дипломат раскрыл детали мирного соглашения между сторонами в ЦАР
Мирное соглашение между сторонами конфликта в ЦАР будет подписано в понедельник или вторник, заявил РИА Новости посол Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) в ЦАР Адольф Нахайо (Adolphe Nahayo).
Обновлено в 15:20
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Барселоной» в 22-м туре Примеры
2 февраля между коллективами «Барселона» и «Валенсия» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 14:27
Политика
Госдеп прокомментировал решение России о приостановке участия в ДРСМД
Зеркальный ответ Ранее днем президент Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:26
Общество
Сурок Фил предсказал ранний приход весны
Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08
Авто
Новинкой Datsun в России станет локализованная версия Nissan Kicks
Японская автомобильная компания Datsun, входящая в концерн Nissan, пополнит свой модельный ряд в России ещё одной новинкой.
Обновлено в 02:29
Общество
Саратовца впервые в России арестовали за экстремизм по новой статье
Кировский районный суд Саратова впервые арестовал местного жителя за экстремизм по новой статье КоАП после частичной декриминализации ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Обновлено в 08:41
Авто
В России ожидают повышения цен на автомобили
Антон Салдунов, гендиректор группы «Петровский Автоцентр», считает, что при незначительных внешних факторах повышения цен следует ожидать лишь в начале второго квартала, когда на складах останутся в основном только автомобили 2019 года выпуска.
Обновлено в 08:56
Авто
Автозавод Haval готовится к серийному производству
Как пишут 1 февраля «Известия», серийное производство Haval F7 запустят в РФ в апреле-мае.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Открылась вакансия путешественника с зарплатой $100 тыс. в год
Сайт люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника, в обязанности которого будет входить тестирование роскошных машин, яхт и поездки на частные острова.
Обновлено в 06:18
Авто
Компания SCG показала дизайн вездехода Boot на фото
Примерно год назад создатель SCG Джеймс Гликенхаус демонстрировал тизеры внедорожника Boot.
Обновлено в 02:56